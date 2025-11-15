超特急カイ、ユーキのMV撮影裏での“謎行動”明かす「リョウガの走馬灯になりました」
【モデルプレス＝2025/11/15】超特急のカイ（小笠原海）とユーキ（村田祐基）が14日、グループでレギュラーを務めるラジオ番組「超特急のRADIO EXPRESS」（FM大阪／毎週金曜よる7時〜）に出演。カイが、グループの22ndシングル「NINE LIVES」のミュージックビデオ撮影の裏話を明かした。
【写真】超特急メンバーにそっくりな女性アイドル
同作の撮影現場は「ちょっと待機時間とか長かったりした」と振り返ったカイ。現場には複数の楽屋が用意されており、「僕とリョウガさんが同じ楽屋だった」と自身はリョウガ（船津稜雅）と同じ部屋で待機していたと語った。すると、2人とは別の楽屋だったユーキが、当時ハマっていた人気アニメ「ラブライブ！」シリーズのユニット・AiScReamによる楽曲「愛◆スクリ〜ム！」（※◆はハートマーク）を「いきなり歌いながら楽屋に一瞬入ってきて…俺らに話しかけも何もせず、歌いながらそのまま出て行った」と謎の行動を告白。「俺とリョウガで目を見合わせて『何これ。えっ、夢？何？』」と2人とも戸惑いを隠せなかったようで、「リョウガの走馬灯はこの景色になりました…天国に行く際のハイライトが今の『YEAH YEAH YEAH』」と同曲の歌詞を口ずさみつつ、ユーキを笑わせた。
この日はリスナーから、仕事のおかげで出来るようになったことを尋ねるメッセージが寄せられた。グループのライブで衣装を担当しているカイは、他のアーティストのライブなどで見た衣装の生地感や「『動きやすくするために、こここうしてんだ』とかが分かるようになった…逆に勉強になるところもある」と口にした。メンバーの衣装を考える時は「衣装さんに『ここ、こうしたら動きやすくなりそうですね』とか伝えたり」とメンバーの特長を活かす提案ができるようになったと言うと、ユーキが「めっちゃ分かる。そのメンバーの長所めっちゃ取り入れてるなって」と納得の様子。カイは「スタイリストさんだけじゃなくて、メンバーが関わってるからこそ分かる範囲ってある」と話していた。（modelpress編集部）
情報：FM大阪
【Not Sponsored 記事】
◆超特急カイ「NINE LIVES」MV撮影の裏側で目撃したユーキの“謎行動”とは？
◆カイ「メンバーが関わってるからこそ」衣装制作への想い告白
