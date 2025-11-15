ホンダ・バラードスポーツCR-X（1983年）

CR-Xの初代モデルで、若年層に愛されたスポーティクーペである。バラードの派生モデルとして登場し、後期型のスポーツモデルでは3バルブヘッドのオールアルミ製1.6L直列4気筒エンジンを搭載、135psを発揮した。

ホンダ・ビート（1991年）

ピニンファリーナがデザインに関わったとされるビートは、1991年8月に逝去した本田宗一郎氏が生前最後に見送った市販車である。ミドシップ後輪駆動の2人乗りオープンカーで、1970年に生産終了したS800以来のスポーツカーとなった。656cc直列3気筒エンジンとベルト式トランスミッションを搭載。車重760kg、最高出力64ps、最高速度135km/h（リミッター）で、とにかく運転が楽しいクルマだ。



ホンダ・インサイト（1999年）

1997年に登場したトヨタ・プリウスに対抗し、ホンダはJ-VXコンセプトを基にしたハイブリッド車インサイトを投入した。『インテグレーテッド・モーター・アシスト（IMA）』技術を初めて採用し、エンジンとトランスミッションの間に電気モーターを配置している。空気抵抗係数Cd値0.25と、当時の市販車の中で最も空力に優れたモデルだった。



ホンダ・レジェンド（1985年）

レジェンドはホンダの高級フラッグシップモデルであり、ローバーSD1の後継車を求めていた英国のローバー社との提携により生まれた。英国ではそれぞれレジェンドとローバー800（米国ではスターリング）という名で販売された。当初は2.5L V6エンジンの前輪駆動を採用。レジェンドは高い信頼性を誇ったが、残念ながらローバー800はそうではなかった。



ホンダ・ドリームD型（1949年）

これがホンダの原点だ。同社初の本格オートバイである。これ以前、本田宗一郎氏は軍用無線機の動力源に使われていた小型エンジンを自転車補助動力として流用していた。ドリームD型は98cc単気筒2ストロークエンジンと、量産に適したチャンネルフレームを採用した。



ホンダRAシリーズF1マシン（1964〜68年）

ホンダは1964年に初のF1マシン、RA271を製作した。その後、1966年用の新しい3.0Lエンジンに対応するため、RA273が誕生した。V型12気筒はそのままに、縦置きレイアウトに変更されたが、重量が増し、競争力に欠ける結果となった。

1967年には軽量新シャシーを採用したRA300が開発され、英国人ドライバーのジョン・サーティースがイタリアGPで優勝を果たした。翌年のRA301は出力向上を果たしたが、信頼性の低さがチームを悩ませ、ホンダは1968年シーズン終了をもってF1から撤退した。



スピリット201C（1983年）

15年の空白を経て、ホンダはエンジンサプライヤーとしてF1に復帰した。供給先は英国の小規模チーム、スピリットだった。スウェーデン人ドライバー、ステファン・ヨハンソンが駆るこのマシンは英国GPでデビューし、成功の兆しを見せた。しかし、少なくとも当時は優勝とは縁が薄く、強力なツインターボ1.5L V6エンジンを搭載しながらも、チームもヨハンソンもポイントを獲得できなかった。



ウィリアムズFW09（1984年）

前年度世界チャンピオンのケケ・ロズベルグが、ホンダのF1復帰後初の勝利を挙げた。ウィリアムズという実績あるチームとFW09を駆り、ダラスで開催された米国GPで優勝を果たしたのだ。しかし、このマシンは「フライング・フィン（空飛ぶフィンランド人）」と呼ばれたロズベルグでさえ操縦が難しく、シーズン終了時のドライバーズチャンピオンシップでは総合8位に留まった。



ウィリアムズFW11（1986年）

FW11はナイジェル・マンセルが1986年シーズンに駆ったF1マシンであり、チームメイトのネルソン・ピケと共にホンダを初のコンストラクターズチャンピオンシップに導いた。パトリック・ヘッドとフランク・ダーニーによる先進的な空力設計に加え、圧倒的なパワーを誇るホンダの1.5L V6ツインターボエンジンを搭載。予選では最大1200ps、レースでは1万2000rpmで800psを発揮した。



インディ500優勝マシン（2004年）

ホンダのレース用3.0L V8エンジンは大成功を収め、2004年インディ500で上位7位を独占した。その支配力は圧倒的で、翌年にはトヨタとシボレーがインディカーシリーズから撤退。ホンダはその後5年間、唯一のエンジンサプライヤーとなった。



ホンダRA106（2006年）

1968年以来初のホンダのワークスF1チームは、2005年にBARチームを買収した際に引き継いだジェンソン・バトンと、フェラーリから移籍のルーベンス・バリチェロをドライバーに迎えた。シーズン序盤は苦戦したが、バトンは表彰台を3度獲得し、ハンガリーGPでは優勝を果たした。これによりホンダチームはコンストラクターズ選手権でシーズン4位となった。



ホンダNSXル・マン（1995年）

1995年、史上最も雨の多いル・マン24時間でホンダはGT2クラス優勝、総合8位に輝いた。高橋国光、土屋圭市、飯田章からなる日本人ドライバーチームは、高度なチューニングを施したNSXを駆り、排気量が2倍以上のキャラウェイ・コルベットを打ち負かした。



バイクレースの歴史も

ホンダ・コレクション・ホールは3階建てで、1階はギャラリーや休憩スペースとなっており、2階には創業から1985年頃まで、3階は1985年以降の車両が展示されている（2025年現在）。取材班の訪問時にはバイクレースの歴史をメインとするコーナーもあった。そこでは1958年のRC71を筆頭に、グランプリ、モトクロス、スーパーバイクレースの驚異的なマシンの数々を通じて、本田宗一郎氏のレースへの真の情熱を体感できた。



ホンダ・コレクション・ホール

開館時間は平日で午前10時から午後4時半まで、土日で午前9時30分から午後5時まで。ただし特定の祝日は休館となる。詳細情報と入場料については公式サイトを確認してほしい。

（翻訳者注：この記事で紹介している展示内容は取材時のものであり、現在とは異なる場合があります。現在展示中の車両については公式サイトにてご確認ください）



