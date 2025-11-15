ここでしか見られない貴重な展示品の数々

東京から北へ約2時間、栃木県のなだらかな丘陵と森に囲まれた場所に『ホンダ・コレクション・ホール』がある。

モビリティリゾートもてぎに隣接する自動車博物館で、ややアクセスしづらいものの、自動車ファンなら誰もが楽しめる場所だ。1990年に建てられたこの施設には、迫力あるオーバルコースとロードコースのレースサーキット、ホテル、ゴーカート場、ハイキングコース、キャンプ場などが併設されている。



ホンダ・コレクション・ホールの見どころ（取材時点）を一部抜粋して紹介する。

ホンダの創業者、本田宗一郎氏の戦前のレース活動からオートバイ会社の誕生、そしてスポーツカー、F1、インディカーレースに至る近年の歴史まで、同社の貴重な資料を数多く展示。「人に役立つ製品を作る」というホンダの理念を表している。

この記事ではAUTOCAR UK編集部が訪問した際の見どころを紹介しよう。

（翻訳者注：この記事で紹介している展示内容は取材時のものであり、現在とは異なる場合があります。現在展示中の車両については公式サイトにてご確認ください）

カーチス・スペシャル（1924年）

若き技術者、本田宗一郎氏が丁稚奉公時代にアート商会という自動車整備工場で手掛けたレーシングカー。メカニックとして競技に参戦したこの経験が、彼のモータースポーツへの情熱に火をつけた。特注シャシーに搭載された8.2Lオーバーヘッドバルブ式カーチスV8航空機エンジンと、多板クラッチが特徴だ。別名はカーチス号。



ホンダS360（1962年）

ホンダが初めて作った四輪乗用車が、この可愛らしい小型スポーツカーだ。多くのオートバイ技術を応用して開発されている。356ccのDOHC直列4気筒エンジンを搭載し、チェーン駆動の後輪駆動方式を採用。重量はわずか510kgだった。プロトタイプのため、量産には至らなかった。



ホンダS500（1963年）

S360よりも高い性能が求められていることを認識したうえで、排気量の大きいエンジンを搭載した、ホンダ初の市販車。530cc直列4気筒、4基のキャブレターを備えたDOHCエンジンを採用している。車重はプロトタイプより3分の1程度重い680kgだったが、最高出力44psを発揮し、最高速度は約137km/hに達した。エンジン回転数の上限は9500rpmと、バイクで培った技術と経験を思い起こさせる設定だ。



ホンダS800（1968年）

Sシリーズの最終モデルがS800Mで、ロードスターとクーペの両タイプが用意された。デュアルサーキットブレーキ、フロントディスク、シンクロメッシュ機構の4速トランスミッションを搭載し、8000rpmで70psを発生。最高速度約160km/hを誇った。MGやトライアンフといった輸出市場のスポーツカーに対抗すべく開発され、ホンダはS800を「世界最速の量産1.0L車」と称した。



ホンダN360（1967年）

「マンマキシマム、メカニズムミニマム」を意味するM・M思想のもと、ホンダはN360を開発。発売後3年連続で日本の軽自動車の販売台数1位を記録した。最高出力31psと競合車より30％パワフルで、空冷式356cc直列4気筒エンジンにより前輪を駆動する。広々とした室内には大人4名が快適に乗車できると謡われた。



ホンダ1300（1969年）

ホンダ史上最大のモデルとなったのが、この1.3L空冷前輪駆動の1300だ。本田宗一郎氏が考案した革新的な『デュオ・ダイナ・エア・クーリング（DDAC）』システムを搭載している。このDDACは、ファンから送られる冷却風を4気筒エンジン周囲のジャケットに強制的に通す仕組みだ。



ホンダ1300クーペS（1970年）

1300は、セダンとクーペの2種類のボディスタイルが用意された。4基のキャブレターを備えたオールアルミ製SOHCドライサンプエンジンは110ps超を発生し、レーサーに愛された。これがホンダ最後の乗用車向け空冷式エンジンとなった。



ホンダ・シビック（1972年）

シビックは世界の小型車に新たな基準を打ち立てた。スタイリングはモダンで、パワートレインのレイアウトは英国のミニを彷彿とさせる横置きFF方式を採用した。1973年にはホンダ初のCVCC低排出ガスエンジンを搭載し、米国の厳格な新排出ガス規制をクリアした。



ホンダ・シビック・カントリー（1980年）

シビックの2代目では、セダン、クーペ、ハッチバックに加え、『カントリー』というステーションワゴンがラインナップに登場した。また、摩擦抵抗を低減するため遊星歯車ではなく平行軸歯車方式を採用した新型トランスミッション『ホンダマチック』もオプションで選択可能だった。シビックは現在11代目となり、累計販売台数は2000万台を大きく超え、その半数以上が米国で販売されている。



ホンダRA272 F1マシン（1965年）

RA272はF1グランプリで優勝した初の日本車である。米国人ドライバーのリッチー・ギンサーとロニー・バックナムがステアリングを握り、モナコGPでデビューした。横置き1.5L V12高回転エンジンを搭載したこのマシンは、スタート直後から驚異的な速さを見せつけた。当初は信頼性に課題があったものの、シーズン最終戦メキシコGPではギンサーが初周でトップに立ち、そのままチェッカーフラッグまで首位を守り抜いた。



ホンダP800（1966年）

この小柄で軽快なピックアップトラックはわずか1000台余りが生産された。スポーツカーのS800のメカニズムと、ホンダ初の軽商用車L700のシャシーを採用している。791ccのDOHC直列4気筒エンジンから58psを引き出し、後輪駆動方式で優れた性能を誇ったが、販売は振るわなかったようだ。



ホンダZ（1970年）

1970年代の流行を先取りした派手な蛍光カラーと、スタイリッシュなデザインで注目を集めた軽自動車。当初はホンダのバイク販売店を通じて販売されていた。小型空冷エンジン、後に水冷エンジンを搭載したモデルがラインナップされ、1974年まで生産が続いた。



ホンダ・ライフステップバン（1972年）

最初期のミニバンの1つと言えるだろう。高いルーフ、大きく開くドア、十分な荷室を備え、当時の軽商用車で標準的だった後輪駆動ではなく、356ccの高回転型2気筒エンジンによる前輪駆動とした。これにより車内全体でフラットなフロアを実現した。



ホンダ・エレクトロ・ジャイロケーター（1981年）

GPSが普及する何年も前に登場した世界初の自動車用ナビゲーションシステムだ。地図をベースに、車両の慣性を利用したジャイロセンサーと距離センサーで進行方向と現在位置を算出する。ダッシュボードに搭載されたディスプレイに透明な道路地図を重ねてルートを表示するという方式を、ホンダは世界に先駆けて採用した。

（翻訳者注：この記事は「後編」に続きます。）



