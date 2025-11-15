Image: Shutterstock

『Bloomberg』誌のApple番記者、マーク・グルマン氏によると、AppleはGoogleの「Gemini」ベースのAIモデルを採用する方向で進めており、年間10億ドル（約1,500億円）をGoogleに支払う契約になる見込みです。

ですが、それもAppleが「自前のAI」に本腰を入れるまでのつなぎ措置という位置づけのようです。

コードネームは「Linwood」

Apple社内では、このGoogle版Siriアップグレードを「Linwood」というコードネームで呼んでいるそうです。Appleにとって、このアップデートは「華々しいAI提携」ではなく、あくまでGoogleは「裏方」だと言います。

2010年にデビューしたSiriは、長らくiPhoneの「弱点」とされてきました。「Apple Intelligence」発表後も調整を続けてきましたが、結局のところSiriは「天気を教えてくれるだけ」のソフトウェアであって、「すみません、わかりません」を連発するイメージから抜け出せていないのです。

かつてAppleは「音声がすべてを操作する未来」を約束しましたが、いまやSiriはAI競争での出遅れを象徴する存在になってしまっているのです。

iOS 26.4でパーソナライズ機能を強化

グルマン氏によると、2026年春リリース予定の「iOS 26.4」でこのアップデートが反映される見込みです。今回のテーマは「パーソナライゼーション」。ユーザーの個人データや画面上の操作履歴にアクセスし、より精度の高い回答を返すことを目指しています。

一方、Apple製品に関する最新ニュース、リーク情報を発信するウェブサイト「MacRumors」のベンジャミン・マヨ氏によれば、簡単なリクエストはこれまで通りApple独自モデルが端末内で処理する仕組みになると言われています。GoogleのAIが介入する場合でも、データはAppleのサーバー上で処理され、外部共有は行われないとのこと。個人データはApple内のみで処理される見込みです。

難しいタスクはGemini任せ

Geminiが登場するのは、Siriが要約や複雑な作業をこなす必要があるとき。つまり、軽い質問はiPhone内で、重い処理はGeminiが裏で引き受ける──という「ハイブリッド脳」になるようです。

とはいえ、Appleは最終的に自社開発AIでSiriを再構築する構想を捨ててはいません。それまでの間は──年間10億ドルの「Google脳」でしのぐことになりそうです。