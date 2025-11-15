いちごみるくがアイスに♡セブン‐イレブン限定の濃厚アイスバー登場！

サクマ製菓の大人気キャンディ「いちごみるく」が発売55周年を迎え、セブン‐イレブン限定でアイスバーとして登場します♡「サクマ製菓 いちごみるくアイスバー」は、あまおう果汁を配合した濃厚ないちごアイスに練乳ソースを閉じ込め、カリカリのキャンディグリッター入りチョコで包んだ贅沢な一本。価格は180円（税込194.40円）。思わず笑顔になる、幸せスイーツです♪

こだわりが詰まった贅沢アイスバー



「サクマ製菓 いちごみるくアイスバー」は、乳固形分15％以上・乳脂肪分8％以上の“アイスクリームグレード”で仕立てられた本格派。

あまおう果汁を配合したミルキーなアイスの中には、とろける練乳ソースをたっぷりイン♡

さらに、チョココーチングには本家キャンディをベースにした“キャンディグリッター”を混ぜ込み、滑らか×カリカリの食感が同時に楽しめます。

かわいすぎるパッケージも必見♡



発売55周年を記念した今回のアイスバーは、オリジナルの「いちごみるく」デザインを踏襲。ピンクを基調とした懐かしくも新しいパッケージは、思わず“パケ買い”したくなる可愛さです。

SNSでもシェアしたくなる見た目で、自分へのご褒美タイムにもぴったり。昨年話題となった「ひとくちアイス」に続く、ファン待望のアイスバーとして注目が集まっています。

発売日・販売情報



「サクマ製菓 いちごみるくアイスバー」は11月11日（火）より全国のセブン‐イレブンで数量限定発売。価格は180円（税込194.40円）。

アイスクリームグレードの濃厚な味わいと、カリッと楽しいキャンディの食感が楽しめる一本です。

※店舗により取り扱いが異なる場合があります。気になる方はお早めにチェックしてみてください♡

いちごみるくの甘さでほっとひと息♡



発売55周年を記念して登場した「サクマ製菓 いちごみるくアイスバー」は、見た目も味も“ときめき”満点のご褒美スイーツ。

ミルクの濃厚さといちごの甘酸っぱさ、カリカリのキャンディグリッターが織りなす幸せな食感を楽しめます。

11月11日（火）から全国のセブン‐イレブンで数量限定販売。忙しい毎日に、ひとくちの癒しをどうぞ🍓