渡辺美奈代、ユニクロなどファストファッションもMIXした“50代コーデ”に反響「ホワイト×ベージュコーデとっても素敵」「決まってます！」
元・おニャン子クラブのメンバーで歌手・タレントの渡辺美奈代（56）が12日、自身のブログを更新。「本日のお洋服」と書き出し、白を基調にした秋コーデを披露した。
【写真】「ホワイト×ベージュコーデとっても素敵」ファストファッションもMIXした渡辺美奈代の“50代コーデ”
渡辺はたびたび、自身のブログやインスタグラムでその日ごとの着こなしを紹介。「#50代コーデ #50代ファッション」などのハッシュタグとともに、写真でリアルクローズを紹介している。
この日は白のトレーナーにパンツ、スニーカーをあわせたカジュアルな装い。アウターにはベージュカラーのノースリーブのトレンチコートを羽織り、バランス良く上品さをプラスしている。
パンツはユニクロ、スニーカーはZARAのアイテムで、ファストファッションをミックスしたコーディネートとなっていた。
コメント欄には「ホワイト×ベージュコーデとっても素敵です」「今日のコーデも 決まってます！」「とってもお似合いです」との声が寄せられている。
