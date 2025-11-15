渡辺美奈代 （C）ORICON NewS inc.

写真拡大

　元・おニャン子クラブのメンバーで歌手・タレントの渡辺美奈代（56）が12日、自身のブログを更新。「本日のお洋服」と書き出し、白を基調にした秋コーデを披露した。

【写真】「ホワイト×ベージュコーデとっても素敵」ファストファッションもMIXした渡辺美奈代の“50代コーデ”

　渡辺はたびたび、自身のブログやインスタグラムでその日ごとの着こなしを紹介。「#50代コーデ #50代ファッション」などのハッシュタグとともに、写真でリアルクローズを紹介している。

　この日は白のトレーナーにパンツ、スニーカーをあわせたカジュアルな装い。アウターにはベージュカラーのノースリーブのトレンチコートを羽織り、バランス良く上品さをプラスしている。

　パンツはユニクロ、スニーカーはZARAのアイテムで、ファストファッションをミックスしたコーディネートとなっていた。

　コメント欄には「ホワイト×ベージュコーデとっても素敵です」「今日のコーデも 決まってます！」「とってもお似合いです」との声が寄せられている。