アイドルグループ「ＧｉｇｉＬ」の伊織芽衣が、２７日に発売する１ｓｔ写真集「芽色−めいろ−」（ＫＡＤＯＫＡＷＡ）の先行カット第２弾が１４日、公開された。

伊織は、ニコニコ動画で「踊ってみた」を高校生のころから投稿し、ミスｉＤ２０２１「女の子のためのグラビア賞」を獲得。元「Ｃｏｕｌｅｕｒ Ｃｌａｒｉｔｙ」のメンバーで、現在は「ＧｉｇｉＬ」で現役アイドルとして活動している。

今回、新たに公開される先行カット第２弾は、“限界なしグラビア”を想像させる全裸でベッドに横たわるトップレス、一番着たかったというグレーの変形ボディスーツのフロントとバックが同時に楽しめるカット、お尻が強調された鮮やかなイエローの水着、軽くリボンで縛られたフェチ満載のブラックランジェリーの開脚、バリの街並みでアイスを食べるカットの５枚。

発売記念として３０日に東京で「お渡し会」も開催予定。伊織は「先行カット第２弾では、普段は着ない黄色のビキニから縛られているもの、トップレスのものまでお見せします！写真集の発売まで２週間を切り、とてもドキドキしています！お渡し会イベントでは応援してくださる皆さんに直接写真集をお渡しできる機会なのでとっても楽しみにしています！」と呼びかけた。

さらに「全１２８ページ全てが自信を持っていいと言える写真集になっています。１００点満点！過去の活動から今の気持ちまでいろいろつづったエッセイや見開きの等身大カットなど後悔させないので、１人でも多くの方に見ていただけるとうれしいです」とアピールした。