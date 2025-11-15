木村拓哉＆工藤静香、匂わせプライベート？ ショットに反響！ 愛犬も一緒に紅葉狩りを楽しむ姿を披露
俳優の木村拓哉さんは11月14日、自身のInstagramを更新。紅葉狩りに行ったことを報告し、プライベートと思われる写真を公開しました。さらに同日に、妻で歌手の工藤静香さんも同様の内容を投稿しています。
【写真】匂わせ？ 木村さん＆工藤さん夫妻の紅葉狩りショット
自然の中でリラックスしているのか、穏やかな表情を浮かべています。この投稿には、14日現在で3万を超える「いいね！」が寄せられました。
(文:勝野 里砂)
紅葉狩りを楽しむ姿を公開木村さんは「車を走らせて、紅葉を味わって来ました！豊かな時間が過ごせて大満足です！」とつづり、1枚の写真を掲載。赤く染まった紅葉の木々を背景に、デニムジャケットと淡い色のサングラスを身に着けた木村さんのソロショットです。
工藤さんの投稿でも紅葉が工藤さんも同日、紅葉をバックにした、笑顔の自撮りショットを公開しています。こちらでは、愛犬の姿もあり、家族で紅葉を楽しんだのでしょうか。貴重な“匂わせ”に、木村さん＆工藤さん夫妻の仲の良さがうかがえます。これからも、家族で充実した時間を過ごしてほしいですね。
