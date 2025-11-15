近所の猫ちゃんが引き戸を開けて乗り込んできた！ 家猫ちゃんとの大声大会がはじまり、飼い主さんが出動する

今回紹介したいのは、ニコニコ動画に投稿された『とうとう 乗り込んで来た【よその子】【野良猫】』というすずめさんの動画です。

投稿者メッセージ（動画説明文より）

毎度の事ながら音量注意です…

様々な生き物が訪れる投稿者のすずめさんのお宅。のぞき猫とあだ名を付けたご近所の飼い猫さんが今日もやって来ました。

がっつりのぞいてから帰っていく猫ちゃん。

しかしすぐに玄関先へ戻ってきてゴロンゴロン。匂いを付けています。

すずめさん宅の飼い猫のタタルさんとしばしばケンカをしているので待っているのかと思いきや、ちょっと様子がおかしいです。

思いっきりのぞいた後、力強く引き戸を開けたのぞき猫ちゃん。おばあちゃん猫のはずですがパワフル。ちなみに猫用扉が付いているので、引き戸を開けなくても中に入ることはできます……。

幅が足りなかったのか、さらに引き戸を動かすのぞき猫ちゃん。

とうとう入ってきて、好奇心いっぱいの表情を見せています。

さらに中へ入ろうとしていますが、その先には気配を察知してやってきた家猫のタタルさんの姿が。

背中の毛を逆立出せ、シッポを膨らませたタタルさんとのぞき猫ちゃんによる大声大会がはじまります。

するとすぐさま出ていくのぞき猫ちゃんでした。自分の縄張りではないとわかっているからでしょうか。

しかし、なおもうなり声をあげるタタルさんに対抗して鳴き始めたのぞき猫ちゃん。

鳴き止まない猫たちの声にレフリーとしてすずめさんが登場。するとのぞき猫ちゃんが逃げていきます。

ここはまだ敷地内。すずめさんのバイクの陰で臨戦態勢を取られてしまいます。

毛づくろいしながらも叫んでくる勇ましいのぞき猫ちゃんです。

その後タタルさんはお昼ちかくまでニャルソックとして玄関に控えていました。

やがて動きだし、外を覗いています。

向こうを見ていたタタルさんが振り返りました。すずめさんへの合図でしょうか。

実はまた来ているのでした。大声大会がはじまっています。

「アウウ〜」「アウアウアウウ〜」と激しい鳴き声にまたもすずめさんが出動すると、のぞき猫ちゃんは立ち去っていきます。

「タタルさん、勝った？」と声をかけるすずめさん。

しかし油断はできません。この後夕方までニャルソックとして警備にいそしむタタルでした。

ご近所の飼い猫さんが玄関を開けて乗り込んでくるという事態が起きたすずめさん宅のある1日。その詳細に興味を持たれた方はぜひ動画をご覧ください。この後は、野良猫からすずめさん宅の家猫への修行中の猫ちゃんが訪れる様子も収められています。

