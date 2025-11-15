ÎØ¤¬¹¤¬¤ë»Ù±ç³èÆ°¡¡¤¤Ã¤«¤±¤Ï¥¢¥Ó¥¹¥Ñ»þÂå¤Î°ìÇ°È¯µ¯¡ÚÃ°±©Âçµ±¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼ç¡Û
¡¡¥¯¥é¥ÖÁÏÀß30¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿J1¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¤Ç¡¢¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Îµ²±¤Ë»Ä¤ëÁª¼ê¤Î°ì¿Í¤¬DFÃ°±©Âçµ±¡Ê39¡Ë¡á¥¹¥Ú¥¤¥ó¡¦SD¥Ç¥¦¥¹¥È¡á¤À¡£2008Ç¯8·î¤«¤é11Ç¯¤Þ¤Ç´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤ÎÁª¼ê¤È¤·¤Æ¤Ï°ÛÎã¤ÎÌó3Ç¯È¾¥×¥ì¡¼¤·¡¢10Ç¯¤Ë¤Ï¼ç¾¤È¤·¤ÆJ1¾º³Ê¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£Ã°±©¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÊ¡²¬¤Ï»×¤¤Æþ¤ì¤Î¶¯¤¤¥¯¥é¥Ö¡£º£¤Ê¤ªÂ³¤±¤ë³èÆ°¤Î¸¶ÅÀ¤âÊ¡²¬»þÂå¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡£
¡ÊËö·ÑÃÒ¾Ï¡Ë
¡¡6·î25Æü¡£Ã°±©¤ÏÊ¡²¬¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¥»¥ó¥¿¡¼¡ÊÊ¡²¬»Ô¡Ë¤Ç¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¥¹¥¯¡¼¥ë¤ËÄÌ¤¦¾®³ØÀ¸Ìó60¿Í¤È¥ß¥Ë¥²¡¼¥à¤ò¤·¤Æ¸òÎ®¤·¤¿¡£»ÈÍÑ¤·¤¿¤Î¤Ï¼«¤éÊ¡²¬¸©¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ¤Ë´óÂ£¤·¤¿4Âæ¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¥´¡¼¥ë¡£Á´¹ñ³ÆÃÏ¤ÇÅ¸³«¤¹¤ë¡Ö¥Ë¥ï¥´¡¼¥ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¡ÊNGP¡Ë¤Î°ì´Ä¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡³èÆ°¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ï¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¤ËºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤¿2011Ç¯¤Ëµ¯¤¤¿ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤À¤Ã¤¿¡£Ã°±©¼«¿È¡¢¾®³ØÀ¸¤Î»þ¤Ëºå¿ÀÂç¿ÌºÒ¤ËÁø¤¤¡¢Ê¼¸Ë¸©À¾µÜ»Ô¤Î¼«Âð¤¬È¾²õ¤·¤ÆÈòÆñ½êÀ¸³è¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¿Í¤´¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡ÖÃÎ¤ê¹ç¤¤¤ÎÊý¤¬´ä¼ê¤Ë¤¤¤Æ¡¢¾®³ØÀ¸¤¬¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ç¤¤Ê¤¤¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¡£¡ÊÃæ³ØÀ¸°Ê¾å¤Ç»È¤¦Âç¤¤µ¤Î¡Ë5¹æµå¤Ï¡ÊÈïºÒÃÏ¤Ë¡ËÁ÷¤é¤ì¤Æ¤¯¤ë¤±¤É¡Ê¾®³ØÀ¸ÍÑ¤Î¡Ë4¹æµå¤¬¤Ê¤¤¡¢¤È¡£¤Ê¤Î¤Ç¤½¤ì¤ò´óÉÕ¤·¤è¤¦¤È¡×¡£¥¢¥Ó¥¹¥Ñ¤¬1¾¡¤¹¤ë¤¿¤Ó¤Ë4¹æµå¤ò10¸ÄÂ£¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÅ¸³«¡£¥Ü¡¼¥ë¤Ë¤Ï¡ÖÌ¤Íè¤È´õË¾¡×¤ÎÊ¸»ú¤¬µ¤µ¤ì¡Ö¤³¤ÎÊ¸»ú¤¬¾Ã¤¨¤ë¤Þ¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò½³¤Ã¤Æ¤Í¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡³èÆ°¤ÏGÂçºå¤Ë¤¤¤¿15Ç¯¤Ë³Ø¹»¤ÎÅÚ¤Î¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ò¼ÇÀ¸²½¤¹¤ë³èÆ°¤ËÊÑ¹¹¡£ÀçÂæ¤ËºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤¿Ï»È¿Í¦¼£¤é¡¢ÅìËÌ¤Î¥Á¡¼¥à¤ËºßÀÒ¤¹¤ë¥¢¥Ó¥¹¥Ñ¤Î¸µ¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤ÈÈïºÒÃÏ¤òË¬¤ì¤¿¡£¡ÖÇ¯¡¹³èÆ°¤òÂ³¤±¤ëÃæ¤Ç¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊÊý¤Ë¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢ÎØ¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¡£ËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤·¤«¤Ê¤¤¡×¡£ºòÇ¯¤«¤é¤Ï¥´¡¼¥ë¤òÂ£¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë·Á¤òÊÑ¤¨¤¿¤¬¡¢³ÆÃÏ¤ÇÃÏ¾ì´ë¶È¤Î»Ù±ç¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤é³èÆ°¤ò·ÑÂ³¡£¡Ö¤æ¤«¤ê¤ä»×¤¤Æþ¤ì¤Î¤¢¤ë´ë¶È¡¢ÃÏ°è¤ò·ë¤Ó¤Ä¤±¤¿¤¤¡×¤ÈÃÏ°è¤´¤È¤ËÎØ¤¬¹¤¬¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£