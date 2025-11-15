Ä¹Ã«ÀîÂÎÀ©¤Ï¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹¤Ë²¿¤ò°ä¤·¤¿¤Î¤«¡£¾ï¤ËÉÔ±¿¤¬¤Ä¤¤Þ¤È¤Ã¤¿£´Ç¯´Ö¤Ç¡¢¤â¤¿¤é¤µ¤ì¤¿È¯Å¸Åª¤Ê·ÑÂ³À¤òÁÃ¤È¤·¤ÆÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¤±¤Ð¡½¡½
¡¡¼¯Åç¤È²£ÉÍFC¤Î»î¹ç·ë²Ì¤ò¤â¤Ã¤Æ¡¢º£µ¨¤ÎJ£±»ÄÎ±¤ò·è¤á¤¿¤½¤ÎÍâÆü¤«¤é¡¢Ì¾¸Å²°¤Ï¿·»þÂå¤Ø¤Î¥·¥Õ¥È¥Á¥§¥ó¥¸¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡Çð¤È¤Î¥¢¥¦¥§¡¼¥²¡¼¥à¤ÎÍâÆü11·î£¹Æü¤Ë¡¢¤Þ¤º»³¸ýÁÇ¹°GM¤ÎÂàÇ¤¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢Â³¤¯10Æü¤Ë¤Ï¸ÅÌðÉð»Î¶¯²½ÉôÄ¹¤Î·ÀÌóËþÎ»¤ÈÃæÂ¼Ä¾»Ö¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¥À¥¤¥ì¥¯¥¿¡¼¤Î¶¯²½ÉôÉûÉôÄ¹·óÇ¤¤¬¥ê¥ê¡¼¥¹¡£ÃæÂ¼¶¯²½ÉôÉûÉôÄ¹¤ÏÍèµ¨¤«¤é¶¯²½ÉôÄ¹¤Ë¾º³Ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤Î»þÅÀ¤«¤éÍèµ¨¤ÎÊÔÀ®Åù¤Ë·È¤ï¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ°ìÆüÃÖ¤¤¤Æ¤Î12Æü¡¢2022Ç¯¤«¤é»Ø´ø¤ò¼¹¤ëÄ¹Ã«Àî·òÂÀ´ÆÆÄ¤Î·ÀÌóËþÎ»¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢¥¯¥é¥Ö¤Ï¸½¾ì¤Î¥È¥Ã¥×£³¤¬Â·¤Ã¤Æ¸òÂå¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Âç¤¤ÊÅ¾´¹´ü¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Ä¹Ã«ÀîÂÎÀ©¤ÎÉ¾²Á¤ÏÆñ¤·¤¤¡£¥¯¥é¥Ö¤¬²áµî³ÍÆÀ¤·¤¿£µ¤Ä¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Î¤¦¤Á¡¢ºÇ¿·¤Î£±¤Ä¤Ïºòµ¨¤Î¥ë¥ô¥¡¥ó¥«¥Ã¥×Í¥¾¡¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¼ÂÀÓ¤ÏÀ¶¿å¹îÍÎ¼ÒÄ¹¤â¡ÖÂç¤¤Ê¸ùÀÓ¡×¤ÈÉ½¸½¤·¡¢¤½¤ÎÅÀ¤Ç¤Ï»³¸ýGM¤ÏºßÇ¤£µÇ¯´Ö¤ÇÆóÅÙ¤Î¥ë¥ô¥¡¥ó¥«¥Ã¥×À©ÇÆ¤È¤¤¤¦¼ÂÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¾ï¤Ë¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤È¥¢¥¸¥¢Ä©Àï¤ò·Ç¤²¤ë¥¯¥é¥Ö¤ÎÌÜÉ¸ÀßÄê¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢¤³¤Î£´Ç¯´Ö¤Ç£¸°Ì¡¢£¶°Ì¡¢11°Ì¡¢17°Ì(º£µ¨36Àá½ªÎ»»þÅÀ)¤È·ë²Ì¤Ç±þ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£º£²ó¤Î·ÀÌóËþÎ»¤È¤¤¤¦È½ÃÇ¤Ë¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¤½¤Î·ë²Ì¤ÎÉôÊ¬¤Î±Æ¶Á¤¬Âç¤¤¯¡¢¤½¤ì¤ÏÀ¶¿å¼ÒÄ¹¤Î¡Ö¥ê¡¼¥°¤Ç¤ÎÍ¥¾¡¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢ACL½Ð¾ì¤È¤¤¤Ã¤¿ÌÜÀþ¤Ç¥Á¡¼¥à¤Î¶¯²½¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤«¤ÇÁí¹çÅª¤ËÈ½ÃÇ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ë¤âÎ¢ÉÕ¤±¤é¤ì¤ë¡£J¥ê¡¼¥°»Ë¤Ë»Ä¤ëÌ¾¾¤ò·Þ¤¨¤Æ´üÂÔ¤µ¤ì¤¿±É´§¤Ø¤ÎÆ»¤Ï¡¢°ì¿·¤µ¤ì¤¿ÂÎÀ©²¼¤Ë¤ª¤¤¤ÆºÆ¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤ë¡£
¡¡ÉÔ±¿¤¬¾ï¤Ë¤Ä¤¤Þ¤È¤¦Ì¾¸Å²°¤Ç¤Î»Ø´ø´±¥¥ã¥ê¥¢¤À¤Ã¤¿¡£¤¹¤Ù¤Æ¤ò±¿¤ÈÊÒÉÕ¤±¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤¬¡¢¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¥Ä¥¤¤Æ¤Ê¤¤¡£½¢Ç¤½éÇ¯ÅÙ¤Î22Ç¯¤Ï¥³¥í¥Ê¤Î½¸ÃÄ´¶À÷¤Ç¥¥ã¥ó¥×¤¬ÃæÃÇ¡£°ìÇ¯¤òÀï¤¦¥Á¡¼¥àºî¤ê¤Ï¤¤¤¤Ê¤êÆÜºÃ¤·¡¢Îý½¬¤¬ºÆ³«¤Ç¤¤¿¤«¤È»×¤Ã¤¿¤é¤â¤¦³«ËëÆü¡£³«ËëÀï¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¤½¤Î11¿Í¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤È¤·¤Æ¤Ï¥·¡¼¥º¥ó½é¤Î¤³¤È¤Ç¡¢£²¡Ý£°¤Ç¿À¸Í¤Ë¾¡¤Ã¤¿¥²¡¼¥à¤Ï¤¤¤Þ¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤â´ñÀ×Åª¤À¤Ã¤¿¤È¸À¤¨¤ë¡£
¡¡¸ø¼°Àï¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤«¤é¥Á¡¼¥àºî¤ê¤¬ËÜ³Ê²½¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¹âÆñ°×ÅÙ¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤Ï¡¢£³¥Ð¥Ã¥¯¤Ø¤Î°Ü¹Ô¤È¤¤¤¦ÂçÇîÂÇ¤Ë¤âÂÇ¤Ã¤Æ½Ð¤ë¾¡Éé»Õ¤Ö¤ê¤âÈ¯´ø¤·¡¢30ÆÀÅÀ35¼ºÅÀ¤È¤¤¤¦¿ô»ú¤Ç¾¡ÅÀ46¤ò³ÍÆÀ¡££¸°Ì¤ÎºÂ¤ò¾¡¤Á¼è¤Ã¤¿¤Î¤ÏµÕ¤Ë¸À¤¨¤Ð¡¢Ä¹Ã«Àî´ÆÆÄ¤Î¼êÏÓ¤Ê¤¯¤·¤Æ¤¢¤êÆÀ¤Ê¤¤À®ÀÓ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡£²Ç¯ÌÜ¤Î23Ç¯¤ÏÂÔË¾¤ÎÅÀ¼è¤ê²°¤È¤·¤Æ³ÍÆÀ¤·¤¿¥¥ã¥¹¥Ñ¡¼¡¦¥æ¥ó¥«¡¼¤¬´üÂÔÄÌ¤ê¤ÎÆ¯¤¤ò¸«¤»¡¢±Ê°æ¸¬Í¤¤È¥Þ¥Æ¥¦¥¹¡¦¥«¥¹¥È¥í¡¢¤½¤·¤Æ¤³¤ÎÇ¯¤Ë¥Ö¥ì¥¤¥¯¥¹¥ë¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¿¹²¼Î¶Ìð¤Ë¤è¤ë¹âÂ®¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤ÇJ£±¥ê¡¼¥°¤òÀÊ´¬¡£¤·¤«¤·¥Þ¥Æ¥¦¥¹¤¬²Æ¤Ë¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤Î³Ë¤ò¼º¤Ã¤¿¥Á¡¼¥à¤Ï¼ºÂ®¤·¤¿¡£
¡¡¥Þ¥Æ¥¦¥¹¤ËÂå¤ï¤ë¿Íºà¤È¤·¤Æ¿¹Åç»Ê¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï¶¯²½Éô¤Î¤ª¼êÊÁ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢½é¤Î°ÜÀÒ¤Ë¿¹Åç¤Î¼ÂÎÏ¤ÏÈ¯´ø¤·¤¤é¤º¡£¤½¤ì¤Ç¤âÁ°Ç¯¤«¤é½Ð¾ìµ¡²ñ¤òÁý¤ä¤·¤ÆÂç¤¤¯À®Ä¹¤ò²Ì¤¿¤·¤¿Æ£°æÍÛÌé¤Î³èÌö¤â¤¢¤ê¡¢¥Á¡¼¥à¤Ï¤³¤ÎÂÎÀ©¤Ç¤ÎºÇ¹â½ç°Ì¤Ç¤¢¤ë£¶°Ì¤Ç¥·¡¼¥º¥ó¤ò¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤·¤¿¡£
¡¡¿¹²¼¤ÈÆ£°æ¤Ï¥·¡¼¥º¥ó¸å¤ÎÆüËÜÂåÉ½¤Ë¤â¾·½¸¤µ¤ì¡¢Á°Ç¯22Ç¯¤Î¥«¥¿¡¼¥ë¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ë¤ÏÁêÇÏÍ¦µª¤âÁ÷¤ê¹þ¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢¤«¤Ä¤ÆÆ²°ÂÎ§¤äµ×ÊÝ·ú±Ñ¤ò»ØÆ³¤·¤¿Áª¼ê°éÀ®¤Î¼êÏÓ¤â¡¢¤³¤ÎÌ¾Çì³Ú¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤·¤«¤·24Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤Ïºòº£¤ÎJ¥ê¡¼¥°¤Î½ÉÌ¿¤È¤·¤Æ¡¢¿¹²¼¤âÆ£°æ¤â³¤³°°ÜÀÒ¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Î°¤¤¤³¤È¤Ë´Ý»³Í´»Ô¤ÈÃæÃ«¿ÊÇ·²ð¤È¤¤¤¦Ì¾¸Å²°¤Î·ø¼é¤ò»Ù¤¨¤¿Ì¾DF¤¿¤Á¤â¥Á¡¼¥à¤òµî¤Ã¤¿¡£ºÇ½ª¥é¥¤¥ó¤¬ÁíÆþ¤ìÂØ¤¨¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤Ï¥Á¡¼¥àÎÏ¤Î°Ý»ý¤ÏÆñ¤·¤¯¡¢ÌµÆÀÅÀ¤Ç¤Î³«Ëë£³Ï¢ÇÔ¤Ê¤É¶ìÇº¤Î¥·¡¼¥º¥ó¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Á°Ç¯16ÆÀÅÀ¤Î¥æ¥ó¥«¡¼¤Ë²Ã¤¨¡¢10ÆÀÅÀ¤Î»³´ßÍ´Ìé¤È¥Ñ¥È¥ê¥Ã¥¯¤òÂ·¤¨¤¿½¼¼Â¤ÎFWÊä¶¯¤â¡¢¥¥ã¥ó¥×½øÈ×¤Ç»³´ß¤¬Éé½ýÎ¥Ã¦¤·¥×¥é¥ó¤¬Êø²õ¡£»³´ß¤È¥æ¥ó¥«¡¼¤ÎÁêÀ¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤À¤±¤Ë¥Á¡¼¥à¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÂçÂÇ·â¤Ç¡¢¤·¤«¤â»³´ß¤Ï¤½¤Î¸å¤ËÆóÅÙ¤ÎÉé½ýÎ¥Ã¦¤ò¤¹¤ë¤Ê¤ÉºÒÆñ¤Î°ìÇ¯¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤¿¡£
