元フジテレビでフリーアナウンサーの平井理央（43）が14日、自身のインスタグラムを更新。元「おはガール」として共演していた仲良し女優とのランチショットを公開した。

「大好きな友人であり、女優として益々輝いている安藤聖ちゃんとランチに行ってきました！」と女優の安藤聖とのツーショットをアップ。「聖と知り合ってからもう28年、、なのね！！」と記した。

「『おはスタ』というテレ東の朝番組で同時期に出演していて、CDやフォトブックを一緒に出して、濃密な時を過ごしました」とつづった。

「芸能界の女の子達に、勝手なイメージで、やや緊張していた私に、家に泊まりにおいでよー、とかカラオケ行こうとか、普通の友達として接してくれた聖」と平井。「番組が終わってもずーっと連絡取り続けて、気づけば28年！！」と長く関係が続いていることを明かした。

「先日は聖の出演している【ハリーポッターと呪いの子】の舞台に娘とお邪魔し、活躍する姿を間近でみられたり、プライベートでも面倒見良くパワフルな彼女にはいつもパワーを貰ってます。尊敬する友人達の存在は、いつも私の心を温めて、勇気をくれる。私も誰かにとってそんな存在でありたいなぁ」と記した。

「#幸せランチ」「#安藤聖ちゃん」「#ハリーポッターと呪いの子」「#おはスタ」「#元おはガール」などと添え、懐かしい写真もアップした。

平井は中学時代にスカウトされ、テレビ東京「おはスタ」にて「おはガール」として出演。その後、ファッション雑誌「ピチレモン」の専属モデルとしても活躍した。その後、慶大法学部卒業後、2005年4月にフジテレビにアナウンサーとして入社。「すぽると!」のキャスターなどを務め、2012年9月末で同社を退社し、フリーとなった。