吉井怜、夫・山崎樹範の“プロ並み”チーズたっぷりお手製野菜パスタ披露「美味しそう」「流石ですね」
俳優の吉井怜（43）が15日までに、自身のインスタグラムを更新。夫で俳優の山崎樹範（51）による“手作りパスタ”を公開し、ファンから称賛の声が寄せられている。
【写真】「お店のパスタだと思いました」吉井怜が披露した夫・山崎樹範のお手製パスタ
吉井は、「しげさん（@zakinori9）作 トマトソースの野菜パスタ カッテージ&粉チーズたっぷりかけて」と紹介。鮮やかな赤いプレートに盛りつけられたパスタの写真を投稿し、「#とっても美味しい #ごちそうさまでした」と感謝をつづった。
コメント欄には、「お皿の赤系の色とあわせてお花みたいで素敵」「お店のパスタだと思いました しげさん、流石ですね」「プロ並みに上手ですね 美味しそう」「食べたい！」など、料理の完成度を称える声が相次いだ。
