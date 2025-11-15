ＮＨＫ Ｅテレ「おかあさんといっしょ」で「第１２代体操のお兄さん」を務めた福尾誠がイメチェン姿を披露した。

１５日までに自身のインスタグラムを更新し「近況報告です。髪を切りました！」とヘアカットを報告。「誠お兄さん、高校生以来の短髪！とても気に入っているそうです」と満足の様子だ。

「この先のお知らせは時期によって髪が伸びたり短くなったりしますが、お楽しみいただけましたら嬉（うれ）しいです！」とファンに呼び掛けた。

雰囲気ガラリにフォロワーは大興奮。「短髪めちゃくちゃ似合ってます。カッコ良いし、若返りましたね」「わ〜雰囲気変わりますね」「めちゃかっこいい」「すごーい！短髪、新鮮です。とってもお似合いですね」「かっこいい。高校生でもいけそう」「わっ！！どこのイケメンかと思ったら！！誠お兄さん！！今までとは違う雰囲気で」「素敵すぎて言葉が出ません」「どんどん若返るのなんでなん」「小顔が引き立つ」「え！かっこよー」「爽（さわ）やかさ増し増しです！！」「男前すぎでしょ」「わー！！！！すごくいい！！！！」と絶賛した。