魔裟斗、妻・矢沢心との2ショットに「素敵すぎるご夫婦」「奥様への愛が伝わります」と反響
元K-1王者でタレントの魔裟斗（46）が14日、自身のインスタグラムを更新。妻で俳優・矢沢心（44）との2ショットを公開した。
【写真】「素敵すぎるご夫婦」魔裟斗＆矢沢心の夫婦2ショット
「先日，心と魔裟斗チャンネルの撮影してきました！」と報告し、夜景をバッグに大きな花束を持ってほほ笑む矢沢との夫婦ショットを披露した。
「その模様は今夜20時魔裟斗チャンネルで」と紹介した動画では、隠れ家バーでデートをする様子を公開している。
この2ショットにファンからは「素敵すぎるご夫婦」「お似合いのご夫婦 末永くお幸せに」「カッコいいな」「奥様への愛が伝わります」など、さまざまな反響が寄せられている。
【写真】「素敵すぎるご夫婦」魔裟斗＆矢沢心の夫婦2ショット
「先日，心と魔裟斗チャンネルの撮影してきました！」と報告し、夜景をバッグに大きな花束を持ってほほ笑む矢沢との夫婦ショットを披露した。
「その模様は今夜20時魔裟斗チャンネルで」と紹介した動画では、隠れ家バーでデートをする様子を公開している。
この2ショットにファンからは「素敵すぎるご夫婦」「お似合いのご夫婦 末永くお幸せに」「カッコいいな」「奥様への愛が伝わります」など、さまざまな反響が寄せられている。