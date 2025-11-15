雛形あきこ、“娘”とダブルピース2ショット「何となく似てる」「こんな笑顔が見たかった」
俳優の雛形あきこが、15日に更新されたカンテレ・フジテレビ系月10ドラマ『終幕のロンド―もう二度と、会えないあなたに―』（毎週月曜 後10：00）の公式インスタグラムに登場。劇中で娘役の八木莉可子との仲良し2ショットを公開した。
【写真】「こんな笑顔が見たかった」“娘”と満面の笑み2ショットを披露した雛形あきこ
同作は、妻を亡くし、幼い息子を男手一つで育てるシングルファーザーで、遺品整理人の鳥飼樹（草なぎ剛）が、遺品整理会社の仲間たちと共に、ときに孤独死した人の特殊清掃や遺品整理から、依頼主と直接向き合う生前整理まで、さまざまな事情を抱えた家族に寄り添っていく、心温まるヒューマンドラマ。遺品に隠された真実を知った登場人物たちは、思わず心を揺さぶられる。また、感動的な人間ドラマの裏では、せつない大人の恋も描かれ、先の展開が気になるオリジナルストーリーとなっている。
劇中で雛形は、八木演じる久米ゆずはの母・真理奈役。10日放送の第5話では、ゆずはに対して、真理奈が金の無心に訪れる。渡せる金がないと断るゆずはに、真理奈は“パパ活”を提案するという、驚きの行動に出た。
インスタグラムでは「第五話では取っ組み合いのシーンもあった#八木莉可子 さん＆#雛形あきこ さんでしたが…本編とは一転、お二人の仲良しショットを」とつづり、ダブルピースで満面の笑みを浮かべた2人のオフショットを投稿。
コメント欄には「こんな笑顔が見たかった」「何となく似てる」「可愛い〜母娘写真」「お二人とも可愛いです」といったコメントが寄せられた。
