痛恨ドローの反省踏まえて真価発揮へ…DF竹野楓太(神村学園)が決勝トーナメント初戦へ決意「最初から積極的に」
同じ失敗は繰り返さない。U-17日本代表DF竹野楓太(神村学園高)は決勝トーナメントの戦いに向けて、その決意を新たにしている。
U-17日本代表は15日、U-17ワールドカップのラウンド32にて、U-17南アフリカ代表と対戦する。MF長南開史(柏)が出場停止となる右ウイングバックの位置での出場も予想される竹野は、あらためてグループリーグで唯一先発となったU-17ニューカレドニア代表(△0-0)との第2戦について言及する。
「あの試合の後半から出ていた自分の武器を明日の試合では出さないといけない。またあのときの前半みたいな入りをしていたら試合の雰囲気に呑まれてしまうと思うので、最初から積極的にいこうと思っています」(竹野)
廣山望監督も当時、前後半でのパフォーマンスの落差が大きすぎた竹野に言及していたが、このことは本人も自覚的。腰の引けた戦いではなく、スタートから自分の武器を押し出して「どんどん仕掛けて、どんどんクロスを上げられるようにやっていきたい」と意気込む。
対戦相手の南アフリカの映像はすでに観ているが、「コーナーから一人で駆け上がってアシストしてしまうとか、とんでもない能力を持っている選手がサイドにいる」と、そのスピードあふれるプレーに驚愕したと話す。
「そういう選手とやれるのもあって、試合はやっぱり楽しみです。神村でも『守備をしっかりやれ!』というのはよく言われてるので、自分の足の速さを活かした守備だったりを見せたい」(竹野)
U-17ポルトガル代表とのグループリーグ第3節では、1人少なくなった劣勢の状況から途中出場となり、「入ってみて初めてわかったというか、ピッチの中と外でまるで違う」世界大会ならではの緊迫感があるゲームを体験しつつ、同時に「ポルトガルの7番とかもそうだし、ほかにもめっちゃ上手い選手がいたんで、参考になった」と他国の選手からも大きな刺激を受けた。
もちろん、決勝トーナメントの戦いが甘いものでないのも当然覚悟している。
「一個一個のプレーにこだわって、ピッチ外でもピッチ内でも細かいことにしっかり気をつけてやらないといけないと思っています」
グループリーグでは真価を見せるに至らなかった竹野だが、このまま終わるつもりはない。ここから先の戦いで、そのポテンシャルを世界へ見せつけにいく。
(取材・文 川端暁彦)
