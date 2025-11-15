DFメンディー・サイモン友(流経大柏)は南アフリカの“超速い”スピードに警戒「集中を切らしたら一発でやられる」
15日、U-17ワールドカップに出場中のU-17日本代表は、決勝トーナメント1回戦に当たるラウンド32のU-17南アフリカ代表戦を迎える。
9日に行われたU-17ポルトガル代表とのグループリーグ最終戦からは中5日。「日曜日にゲームをしたあと、次の土曜日に試合をするようなものなので問題ない」(廣山望監督)というように、選手たちの疲労はしっかり抜けた上での試合となりそうだ。
DFメンディー・サイモン友(流経大柏高)もそうした見方を肯定した上で、「2試合連続で出た直後は疲労がすごくあったんですけど、いまはすっかり大丈夫です。良いパフォーマンスが出せる状態になったと思います」と語る。
14日には日本のA代表が戦ったキリンチャレンジカップ(ガーナ戦)を仲間たちとともに観戦。大きな刺激を受け取った。
「ほぼ全員がリラックスルームで集まって観たんですけど、(日本代表の)前のクオリティは高かったですし、後ろもほぼ跳ね返してて、ミスも少なかった。アフリカの選手に負けないようなパワーやスピードもあったんで、自分たちも次はアフリカ相手ですけど、自分の力を出していきたいです」(メンディー)
その南アフリカの映像はチェック済み。「10番とか11番とか良い選手で、時速35、6kmは出る選手たちがいる。(分析担当のスタッフからも)『超速い』と言われています」と言うように、まずは相手のスピードを警戒すべき点に挙げる。
そうした高速選手が常にカウンターを狙って前残りしているのが南アフリカの基本スタイルのため、「集中を切らしたら一発でやられる。自分たち3枚(3バック)全員がリーダーになって声を出し合って、しっかり抑えられるようにしていきたい」と、隙を見せない試合運びを意識していく考えだ。
一方、南アフリカはグループリーグでセットプレーの守備にやや難を見せており、「ヘディングは誰にも負けたくない」と常に語ってきたメンディーにとっては攻撃面での活躍も期待されるところだ。「ニューカレドニア戦は自分が外してしまったので、今度は自分が決めて勝ちたいです」とも意気込む。
負ければ終わりの決勝トーナメントだけに、タフな戦いは覚悟している。
「日本では感じられないようなプレスの速さとかがあるんで、しっかり準備して、ちゃんと集中してやっていきたい。ディフェンスはやっぱり助け合うことが大事。ミスが出ることもあると思うんですけど、そのミスをみんなでカバーし合って、必ず勝てるようにしたい」
流経大柏で身に付けたタフネスと仲間と助け合って戦い抜くスピリットを武器に、メンディーは世界大会の“一発勝負”で攻守で輝きを見せることを誓っている。
(取材・文 川端暁彦)
9日に行われたU-17ポルトガル代表とのグループリーグ最終戦からは中5日。「日曜日にゲームをしたあと、次の土曜日に試合をするようなものなので問題ない」(廣山望監督)というように、選手たちの疲労はしっかり抜けた上での試合となりそうだ。
14日には日本のA代表が戦ったキリンチャレンジカップ(ガーナ戦)を仲間たちとともに観戦。大きな刺激を受け取った。
「ほぼ全員がリラックスルームで集まって観たんですけど、(日本代表の)前のクオリティは高かったですし、後ろもほぼ跳ね返してて、ミスも少なかった。アフリカの選手に負けないようなパワーやスピードもあったんで、自分たちも次はアフリカ相手ですけど、自分の力を出していきたいです」(メンディー)
その南アフリカの映像はチェック済み。「10番とか11番とか良い選手で、時速35、6kmは出る選手たちがいる。(分析担当のスタッフからも)『超速い』と言われています」と言うように、まずは相手のスピードを警戒すべき点に挙げる。
そうした高速選手が常にカウンターを狙って前残りしているのが南アフリカの基本スタイルのため、「集中を切らしたら一発でやられる。自分たち3枚(3バック)全員がリーダーになって声を出し合って、しっかり抑えられるようにしていきたい」と、隙を見せない試合運びを意識していく考えだ。
一方、南アフリカはグループリーグでセットプレーの守備にやや難を見せており、「ヘディングは誰にも負けたくない」と常に語ってきたメンディーにとっては攻撃面での活躍も期待されるところだ。「ニューカレドニア戦は自分が外してしまったので、今度は自分が決めて勝ちたいです」とも意気込む。
負ければ終わりの決勝トーナメントだけに、タフな戦いは覚悟している。
「日本では感じられないようなプレスの速さとかがあるんで、しっかり準備して、ちゃんと集中してやっていきたい。ディフェンスはやっぱり助け合うことが大事。ミスが出ることもあると思うんですけど、そのミスをみんなでカバーし合って、必ず勝てるようにしたい」
流経大柏で身に付けたタフネスと仲間と助け合って戦い抜くスピリットを武器に、メンディーは世界大会の“一発勝負”で攻守で輝きを見せることを誓っている。
(取材・文 川端暁彦)