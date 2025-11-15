11月22日(土)午前10時30分から11時25分

【出演者】

MC：ヒロミ、小泉孝太郎

VTR：街ゆく人々の「オー！マイゴッド！」

■コーヒーの神激推し！コンビニコーヒーと相性抜群のコンビニグルメ！

スペシャルティコーヒー「PHILOCOFFEA」のオーナーを務める、世界一のバリスタ・粕谷哲さん厳選！

粕谷さん監修のファミリーマートコーヒーと相性抜群グルメを紹介！

濃いめのホットコーヒーに〇〇？！アイスカフェラテにアレをドボン？！

超意外な組み合わせにヒロミと孝太郎もビックリ！





さらに、聞けば絶対にマネしたくなる神のスゴ技“オー！マネゴッド！”

今回は“コーヒーの神“粕谷さん直伝！いつもの味が激変するドリップバッグコーヒーの淹れ方！

粕谷さん自画自賛の世界中が喜ぶ発見とは？！



■日本最大のコーヒーイベント「SCAJ」でコーヒーの新常識が続々！



東京ビッグサイトで4日間に渡って行われた日本最大級のコーヒーイベント「SCAJ」！

来場者数は約97,000人を超え、トレンドのコーヒー豆や最新機器などが体験できる場所で、

コーヒーの神・粕谷さんに案内してもらうと・・・コーヒーの新常識が続々登場！



