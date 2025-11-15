弁護士と連携して然るべき措置へ…J1首位の鹿島がチケット不正転売の確認を報告
J1首位の鹿島アントラーズは14日、ホームゲームのチケットについて、クラブが認める公式リセールサービス以外のサービスでの転売行為が確認されたと発表した。
公式サイトによると、チケットの不正転売が明らかとなったのは、8日に行われたJ1第36節・横浜FC戦と、12月6日に開催予定のJ1第38節・横浜F・マリノス戦。
鹿島とJリーグでは、観客が公平かつ安全に試合を観戦できるようにするため、クラブ運営管理規定やJリーグチケット利用規約で転売行為を禁止している。
クラブは「チケットの不正転売は、上記の規定・規約に著しく反するのみならず、『特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律(チケット不正転売禁止法)』に違反する行為となります」と指摘した。
現在は「観戦チケットの不正転売に対して、顧問弁護士と連携しながら、転売が確認されたアカウントの無期限停止、不正転売が確認されたチケットの無効化など、然るべき対応を進めております」とし、「不正転売により購入されたチケットではスタジアムにご入場できない場合がございます。対応の詳細につきましては、11月17日週に改めてお知らせいたしますので、必ずご確認ください」と案内している。
また、「不正な個人間取引によって生じたトラブル(チケットの真偽、金銭トラブルなど)について、クラブは一切の責任を負いかねます」とし、「公式リセールサービス以外でのチケット取引については、くれぐれも行わないようお願いいたします」と注意を呼びかけた。
