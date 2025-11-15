2026年5月7日（木）Zepp DiverCityにて開催となる、未来古代楽団のワンマンライブ＜祝祭あるいは断章6「巨いなる神のオブリビオ＞のチケットHP先行スタートとともに、キャンペーン第1弾「旅の仲間キャンペーン」の実施が発表された。

＜祝祭あるいは断章6「巨いなる神のオブリビオ＞のゲストボーカルには、未来古代楽団の世界に欠かせない歌声ともいえる安次嶺希和子、霜月はるかに加え、新居昭乃、そしてにじさんじの戌亥とこが初出演となる。実力と個性を兼ね備えた豪華ボーカル陣と、楽団の創り出す音楽と物語が融合した音楽世界が濃密に展開されることとなる。

安次嶺希和子 霜月はるか

新居昭乃 戌亥とこ

公演当日は、2名以上で「旅の仲間キャンペーン」引換窓口に行き公演のチケットを提示すると、過去のライブインスト音源が収録されたDLカードをゲットすることができる。収録音源は「約束のプリムラ（Live Instrumental ver.）」で、ファン垂涎の貴重音源を手に入れるチャンスだ。

●「旅の仲間キャンペーン」

特典：DLカード「約束のプリムラ（Live Instrumental ver.）」

※ライブ当日、2名以上でキャンペーン窓口にお越しいただいた方に一枚ずつ配布

※ライブ当日の2026年5月7日（木）中、 キャンペーン引換窓口にて公演チケットの券面（紙or電子）をスタッフにご提示ください。

※チケットの席番号を照合いたします。

※特典は数に限りがございます。

※ライブ当日以外の配布はいたしません。予めご了承ください。

＜未来古代楽団 祝祭あるいは断章6「巨いなる神のオブリビオ」＞

2026年5月7日（木）

＠Zepp DiverCity（TOKYO）

18：00開場／19：00開演

出演：MEMBER・砂守岳央（主宰）、松岡美弥子（ピアノ）、吉田和人（ギター）、吉田篤貴（ヴァイオリン）、豊田耕三（アイリッシュフルート/ティンホイッスル）、米光椋（コントラバス）、田中教順（パーカッション）

GUEST：安次嶺希和子、新居昭乃（初出演）、戌亥とこ（初出演）、霜月はるか and more…

全席指定 8,500円（税込・ドリンク別）

※入場時600円（税込）が必要になります。

HP先行（抽選）受付期間： 11月15日（土）11：00 〜 11月26日（水）23：59

https://tix.to/mko_y9b

未来古代楽団公式HP https://miraikodai.com/

公式YouTube https://www.youtube.com/@miraikodaiorchestra

公式X https://twitter.com/miraikodaiorche

公式TikTok https://www.tiktok.com/@miraikodaiorche

公式Instagram https://www.instagram.com/miraikodaiorche/