¡ÚMLB¡Û¡Ö¥È¥ìー¥É¤Ç¼ûÍ×¤¬¹â¤¤¡×¥Ìー¥È¥Ðー¤Ë°ÜÀÒ¤Î²ÄÇ½À¡¡ÊÆÏ·ÊÞ»ï¤¬28ºÐ³°Ìî¼ê¤Î¸½¾õ¤òÊóÆ»¡Ö²óÉü¤¬¿Ê¤á¤Ð»Ô¾ì²ÁÃÍ¤Ï¹â¤Þ¤ë¡×
2025Ç¯¤ÎMLB¤Ï¥·ー¥º¥ó¤ò½ª¤¨¡¢ÏÃÂê¤ÎÃæ¿´¤Ï°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ø¤È°Ü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£26Ç¯¥·ー¥º¥ó¤Ë¸þ¤±¡¢³ÆµåÃÄ¤¬¥Õ¥êー¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¡ÊFA¡Ë¤ä¥È¥ìー¥É¤Ç¤ÎÊä¶¯¤ËÆ°¤½Ð¤¹Ãæ¡¢ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¥«ー¥¸¥Ê¥ë¥¹¤Î¥éー¥º¡¦¥Ìー¥È¥Ðー³°Ìî¼ê¤Ç¤¢¤ë¡£
ÊÆÏ·ÊÞ»ï¡Ø¥¹¥Ýー¥Ä¡¦¥¤¥é¥¹¥È¥ì¥¤¥Æ¥Ã¥É¡Ù¤Ï13Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö14Æü¡Ë¡¢¥«ー¥¸¥Ê¥ë¥¹¤Î¥È¥ìー¥ÉÀïÎ¬¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊó¤¸¡¢¥Ìー¥È¥Ðー¤¬Êü½Ð¸õÊä¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¢£ºÆ·ú¤ØÆ°¤¯¥«ー¥¸¥Ê¥ë¥¹
¡Ø¥¹¥Ýー¥Ä¡¦¥¤¥é¥¹¥È¥ì¥¤¥Æ¥Ã¥É¡Ù¤Î¥Ñ¥È¥ê¥Ã¥¯¡¦¥Þ¥«¥ô¥©¥¤µ¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Á¥ã¥¤¥à¡¦¥Ö¥ëー¥àÊÔÀ®ÉôÄ¹¤¬¿·¤¿¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¥«ー¥¸¥Ê¥ë¥¹¤Ï¡¢¥Îー¥é¥ó¡¦¥¢¥ì¥Ê¥ÉÆâÌî¼ê¤ä¥½¥Ëー¡¦¥°¥ì¥¤Åê¼ê¤é¼ÂÀÓ¤¢¤ë¥Ù¥Æ¥é¥ó¤ò¥È¥ìー¥É¤ÇÊü½Ð¤·¡¢¥Áー¥à¤ÎºÆ·ú¤òÌÜ»Ø¤¹²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ø¥¸¡¦¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¡Ù¤Î¥±¥ó¡¦¥íー¥¼¥ó¥¿ー¥ëµ¼Ô¤È¥¦¥£¥ë¡¦¥µ¥â¥óµ¼Ô¤Î¾ðÊó¤È¤·¤Æ¡¢28ºÐ¤Î¥Ìー¥È¥Ðー¤â¥È¥ìー¥É¸õÊä¤È¤·¤Æ¥ê¥¹¥È¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¾Ò²ð¡£¡Ö¥»¥ó¥È¥ë¥¤¥¹¤Ï¡¢¥È¥ìー¥É´ü¸Â¤Ç¼ûÍ×¤Î¹â¤«¤Ã¤¿¥éー¥º¡¦¥Ìー¥È¥Ðー¤Ø¤Î¥ª¥Õ¥¡ー¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ëÍ½Äê¤À¡×¤È¤·¡¢¥Îー¥é¥ó¡¦¥´ー¥Þ¥óÆâÌî¼ê¡¢¥Ú¥É¥í¡¦¥Ñ¥Ø¥¹Êá¼ê¤ÈÊÂ¤ó¤Ç°ÜÀÒ¤Î²ÄÇ½À¤¬¼è¤êº»ÂÁ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£WBC¤Ø¤Î½Ð¾ì¤ÏÀäË¾Åª
¥Ìー¥È¥Ðー¤ÏMLB5Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿2025Ç¯¥·ー¥º¥ó¡¢135»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢ÂÇÎ¨.234¡¢13ËÜÎÝÂÇ¡¢48ÂÇÅÀ¤ò¥Þー¥¯¡£¹¶¼é¤ËÅÏ¤Ã¤ÆÊ³Æ®¤·¤¿¤¬¡¢¥·ー¥º¥ó½ªÈ×¤ËÎ¾Â¤«¤«¤È¤Î¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢ÍèÇ¯3·î¤ËÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥ïー¥ë¥É¡¦¥Ùー¥¹¥Üー¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë¤Ø¤Î½Ð¾ì¤ÏÀäË¾Åª¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
µ»öÆâ¤Ç¤Ï¡Ö28ºÐ¤Î¥Ìー¥È¥Ðー¤Ï¥·ー¥º¥ó½ªÈ×¤ËÎ¾¤«¤«¤È¤Î¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢³«ËëÀï¤Ë´Ö¤Ë¹ç¤¦¤«¤É¤¦¤«¡¢¤½¤·¤Æ¥È¥ìー¥É¤Ë¤ª¤±¤ë²ÁÃÍ¤Ï¸½»þÅÀ¤ÇÉÔÆ©ÌÀ¤À¡×¤ÈÉÔ°ÂºàÎÁ¤Ë¤â¸ÀµÚ¡£¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢¡ÖÊ£¿ôµåÃÄ¤¬³°Ìî¼ê¤ÎÊä¶¯¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢²óÉü¤¬½çÄ´¤Ë¿Ê¤á¤Ð¡¢¥Ìー¥È¥Ðー¤Î»Ô¾ì²ÁÃÍ¤ÏºÆ¤Ó¹â¤Þ¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ìー¥È¥Ðー¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤â¤¿¤Ó¤¿¤Ó¥È¥ìー¥É¤Î±½¤¬Éâ¾å¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ø¥¹¥Ýー¥Ä¡¦¥¤¥é¥¹¥È¥ì¥¤¥Æ¥Ã¥É¡Ù¤Ï10·î¤Ë¤â¡¢³°Ìî¤ÎÊä¶¯¤¬µÞÌ³¤È¤µ¤ì¤ë¥í¥¤¥ä¥ë¥º¤ä¥É¥¸¥ãー¥¹¤¬´Ø¿´¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊó¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£¥«ー¥¸¥Ê¥ë¥¹¤Ç¤Î5¥·ー¥º¥ó¤ò½ª¤¨¤¿¥Ìー¥È¥Ðー¤¬¡¢¤³¤Î¥ª¥Õ¤Ë¿·Å·ÃÏ¤òµá¤á¤ë¤Î¤«¡£Æü·Ï¥á¥¸¥ãー¥êー¥¬ー¤Îµî½¢¤Ë¤Ï°ú¤Â³¤ÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£