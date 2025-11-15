左から、絵森 彩（鬼塚夏美 役）、DJ DRAGON、坂倉 花（鬼塚冬毬 役）

『ラブライブ！スーパースター!!』に登場する11人組スクールアイドルグループLiella!から、鬼塚夏美役の絵森 彩と、鬼塚冬毬役の坂倉 花のふたりが、11月8日21時から放送されたラジオ番組「LuckyFes×BARKS radio」にゲストとして登場、様々なレア話が繰り広げられた。

「LuckyFes×BARKS radio」はBARKSによるラジオ番組で、主催するLuckyFesの最新情報やZ世代の今を伝える音楽から編集部の耳より情報やインディーズ情報まで、注目の楽曲とともに様々な情報をお伝えするもの。毎週土曜日夜にLuckyFM茨城放送（FM88.1/94.6 AM1197）にて放送されている番組だが、Liella!のメンバーである鬼塚姉妹はふたりとも茨城県牛久市に住んでいることから、鬼塚夏美＆鬼塚冬毬のふたりはうしく広報大使を務めている。牛久市内にもポスター・パネルが設置され、鬼塚姉妹デザインのコラボグッズ販売などが実施されるなど、新たな聖地として注目を集めている状況だ。

さあ、どんな牛久話が繰り広げられるか、DJは同じく茨城県土浦市出身のBARKSの代表を務めるDJ DRAGONだ。

◆ ◆ ◆

──（DJ DRAGON）本日はスペシャルゲストとして、『ラブライブ！スーパースター!!』に登場するLiella!のキャストであり、茨城県牛久市出身の姉妹役のふたりが来てくれております。鬼塚夏美役の絵森 彩さん、そして鬼塚冬毬役の坂倉 花さんです。11月5日にリリースされたLiella! 7thライブテーマソング「OPEN THE G☆TE!!!」はテンションが上がる曲ですよね。

坂倉 花（鬼塚冬毬 役）：そうなんですよね、絶対ライブでも盛り上がるだろうなと思って、今からすごくワクワクしてます。

──（DJ DRAGON）元気になる曲が多いそんなLiella!ですが、メンバーの鬼塚姉妹が茨城県の牛久出身なんですよね。

鬼塚姉妹：そうなんです。

──（DJ DRAGON）牛久の広報大使も務めているとか。

坂倉 花（鬼塚冬毬 役）：はい、ありがたいことに。牛久って人も町も本当に温かくて、市役所のみなさんも『ラブライブ！スーパースター!!』、Liella!をすごく温かく迎え入れてくれて、町全体で活気づいている感じがありますね。

──（DJ DRAGON）牛久は優しさでできている、と（笑）。

絵森 彩（鬼塚夏美 役）：そう、本当に優しさの塊♡。

──（DJ DRAGON）牛久って、意外と名物がたくさんあるんですよね。牛久ワインとか。

絵森 彩（鬼塚夏美 役）：ですよね。ワインも、私の地元の山梨県もワインが有名なんですけど、牛久市と甲州市も交流があるんですよ。ワインで密かな繋がりもあって。

──（DJ DRAGON）そんな縁もあるんですね。あと牛久といえば、なんと言ってもTVアニメの中にも登場する大仏ですけど、すごくでっかいですよね。

絵森 彩（鬼塚夏美 役）：本当に。高速道路から見えますもんね。

──（DJ DRAGON）そうなんですよ。そんなうしく広報大使を務めるおふたりですが、Liella!の最新曲「OPEN THE G☆TE!!!」はどんな作品になっていますか？

絵森 彩（鬼塚夏美 役）：この曲は、ラブライブ！の大会に出場して２連覇した後のタイミングの曲になるんです。優勝して、卒業へのちょっと寂しい気持ちもある中で、それでもやっぱり「Liella!として新しい曲をみんなに届けていきたいんだ」っていうポジティブな面がギュッと詰まった楽曲になっているんです。なので、これから新しいことに挑戦する方はもちろん、「何かちょっと一歩踏み出す勇気が欲しいな」っていう時にこの楽曲を聴いていただけると、心の扉が「OPEN THE GATE」（笑）するんじゃないかと思っています。

──（DJ DRAGON）勝利の喜びの先にある切なさみたいなものを感じますから、学校で合唱したいですね。

坂倉 花（鬼塚冬毬 役）：うわ、すごいいいですね、それ。

絵森 彩（鬼塚夏美 役）：確かに、アレンジを加えたりしたらいけそうですね。

──（DJ DRAGON）牛久の中高学校の皆さん、どうですか（笑）。

絵森 彩（鬼塚夏美 役）：ぜひお願いします。そんな様子を見たら感動して泣いちゃいます。

──（DJ DRAGON）「OPEN THE G☆TE!!!」はLiella!のライブでも映える曲ですね。

坂倉 花（鬼塚冬毬 役）：ライブは応援してくださっている皆さんと繋がれる場でもあるので、私たちだけではなくて皆さんと一緒に作り上げるところがすごく好きなんです。まだLiella!のライブに来たことない方にもライブの一体感をぜひ味わっていただきたいなって思います。

──（DJ DRAGON）ラブライブ！シリーズのライブってロックコンサートのような一体感がありますからね。

絵森 彩（鬼塚夏美 役）：一体感すごいですよね。

──（DJ DRAGON）そして想像以上にキャストの皆さんがキレッキレに踊るという（笑）。

絵森 彩（鬼塚夏美 役）：確かに。

──（DJ DRAGON）ものすごく体力を使うんじゃないですか？

絵森 彩（鬼塚夏美 役）：ライブって、土日に2日間やらせていただくことが多いんですけど、2日目のアドレナリンが切れた瞬間に、2日間分が全部一気に来る（笑）。ステージはただただ楽しいですし、ずっとやっていたいと思うので「3daysいけるでしょ」みたいな気持ちでやっているんですけど、２日目が終わってアドレナリンがなくなった瞬間に「明日は1日お布団と仲良くしよう」って（笑）、そのぐらいの体力を使いますよね。

──（DJ DRAGON）そうですよね。観ていてもそう思います。全力で行っているので、お客さんもそれに負けじと勝負してる感じもありますよね。

絵森 彩（鬼塚夏美 役）：負けないぞって（笑）。

──（DJ DRAGON）皆さんも是非、Liella!のライブを体験してみてほしいですね。

絵森 彩（鬼塚夏美 役）：いらしていただけると嬉しいです。

坂倉 花（鬼塚冬毬 役）：ぜひ来てください。

絵森 彩（鬼塚夏美 役）：もし牛久でライブをやらせて頂ける機会があったら、Liella!として11人でステージに立つのはもちろんですけど、実はこのふたりでもライブができたらいいなって話もしているんですよ。

──（DJ DRAGON）お、いいですね。

絵森 彩（鬼塚夏美 役）：「2人だけの曲もいつか欲しいです」っていつも言っているんです。言葉にすれば叶うのかな？って思って。

──（DJ DRAGON）鬼塚姉妹ユニットだ。

絵森 彩（鬼塚夏美 役）：牛久衣装という、牛久シャトーをイメージして描き起こしていただいた衣装があるので、それを着て2人で茨城のステージに立ってみたいなって、ずっと思ってます。

絵森 彩（鬼塚夏美 役）：夏美の地元の茨城県牛久市が、私自身も行くたびにどんどん大好きな場所になっています。地元の皆さんもすごいいい方々ばかりで、牛久に行ったことがない方も1度行ってみたらすごくあったかい場所だなってなること間違いなしだと思うので、ぜひ皆さんと私たちの地元・牛久でお会いできる日を楽しみにしています。私もこれからも頑張ります。

坂倉 花（鬼塚冬毬 役）：うしく広報大使として盛り上げられるように、これからも頑張りますのでよろしくお願いします。

