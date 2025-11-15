来週の【重要イベント】7-9月期GDP、エヌビディア決算、米CB景気先行 (11月17日～23日) 来週の【重要イベント】7-9月期GDP、エヌビディア決算、米CB景気先行 (11月17日～23日)



―――――――――――――――――――11月17日 (月) ――

◆国内経済

★7-9月期GDP (8:50)

・9月鉱工業生産[確報値] (13:30)

・9月設備稼働率 (13:30)

・10年物価連動国債入札

◆国際経済ｅｔｃ

・メキシコ市場休場

・米国11月ニューヨーク連銀製造業景気指数 (22:30)

【海外決算】

[中]トリップ・ドット・コム・グループ

◆新規上場、市場変更 など

★ハンワホームズ <275A> ：名証Ｎ上場

〇鉱研工業 <6297> [東証Ｓ]：上場廃止

〇パナソニック ホールディングス <6752> [名証Ｐ]：上場廃止



―――――――――――――――――――11月18日 (火) ――

◆国内経済

・10月訪日外客数 (16:15)

◆国際経済ｅｔｃ

・米国10月輸入物価指数 (22:30)

・米国10月輸出物価指数 (22:30)

★米国10月鉱工業生産 (23:15)

・米国10月設備稼働率 (23:15)

・米国11月NAHB住宅市場指数 (19日0:00)

・米国9月対米証券投資 (19日6:00)

【海外決算】

[米]ホーム・デポ /[欧]メドトロニック /[中]シャオミ、百度（バイドゥ） 、PDDホールディングス



―――――――――――――――――――11月19日 (水) ――

◆国内経済

★9月機械受注 (8:50)

・10月貿易収支 (8:50)

・20年国債入札

◆国際経済ｅｔｃ

・英国10月消費者物価指数 (16:00)

・ユーロ圏9月経常収支 (18:00)

・ユーロ圏10月消費者物価指数[確報値] (19:00)

・米国MBA住宅ローン申請指数 (21:00)

★米国10月住宅着工件数 (22:30)

・米国10月住宅建築許可件数 (22:30)

・米国週間石油在庫統計 (20日0:30)

★FOMC議事録 (10月28日・29日開催分、20日4:00)

・インドネシア中銀が政策金利を発表

・米国20年国債入札

【海外決算】

[米]★エヌビディア 、TJX 、パロ・アルト・ネットワークス 、ロウズ・カンパニーズ 、ターゲット /[中]レノボ



―――――――――――――――――――11月20日 (木) ――

◆国内経済

・週間対外及び対内証券売買契約等の状況 (8:50)

・10月首都圏マンション市場動向 (12:00)

・10月主要コンビニエンスストア売上高 (14:00)

◆国際経済ｅｔｃ

・ブラジル市場休場

★中国11月最優遇貸出金利 (10:00)

・ドイツ10月生産者物価指数 (16:00)

・ユーロ圏9月建設業生産高 (19:00)

・米国新規失業保険申請件数 (22:30)

・米国11月フィラデルフィア連銀景況指数 (22:30)

★米国10月コンファレンスボード景気先行指数 (21日0:00)

・米国10月中古住宅販売件数 (21日0:00)

・ユーロ圏11月消費者信頼感 (21日0:00)

・南アフリカ中銀が政策金利を発表

・ボージョレ・ヌーボー解禁

【海外決算】

[米]ウォルマート 、インテュイット /[中]網易（ネットイーズ）

◆新規上場、市場変更 など

〇日本アンテナ <6930> [東証Ｓ]：上場廃止



―――――――――――――――――――11月21日 (金) ――

◆国内経済

★10月全国消費者物価指数 (8:30)

・10月食品スーパー売上高 (13:00)

◆国際経済ｅｔｃ

・ドイツ11月製造業PMI (17:30)

・ドイツ11月サービス業PMI (17:30)

・ユーロ圏11月製造業PMI (18:00)

・ユーロ圏11月サービス業PMI (18:00)

・米国11月製造業PMI (23:45)

・米国11月サービス業PMI (23:45)

・米国11月ミシガン大学消費者信頼感指数[確報値] (22日0:00)

◆新規上場、市場変更 など

★ノースサンド <446A> ：東証Ｇ上場

〇テーオーホールディングス <9812> [東証Ｓ]：札証上場 (重複上場)

〇ＤＤグループ <3073> [東証Ｐ]：上場廃止

〇ブランジスタ <6176>：東証Ｇ→東証Ｓ



―――――――――――――――――――11月22日 (土) ――

◆国際経済ｅｔｃ

★G20サミット (南アフリカ・ヨハネスブルク、～23日)



―――――――――――――――――――11月23日 (日) ――

特になし



※「★」は特に注目されるイベント。カッコ ()内は日本時間。



株探ニュース

