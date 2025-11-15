お笑いコンビ・くりぃむしちゅーの有田哲平（54）が14日深夜放送のTBS「有田哲平とコスられない街」（金曜深夜0・48）に出演。ファンとの“全裸握手会”について話した。

この日は、失礼なファンへの対応について出演者でトーク。その中で有田は「この間、ずっと俺のこと見てんのよ、2人ぐらいで。若者が」と自身の経験を語り始めた。「ずっと見てるけど、こっちがチラッと見ると何もなかったかのように。まあ別にいいやと思って、歩き始めたら付いてきて“握手いいですか？”って」と声をかけられたという。

「したいよ、俺だって。ただその時、めっちゃ嫌な顔してて。最初何回か無視したのよ」と冷たい態度をとってしまったが、最終的には握手をしたと説明。「態度悪かったなって反省した」と振り返った。

その時の状況はと言うと「お互い全裸だったの」と有田。実は温浴施設での話で、「はいはい！どうもどうも！って（握手）できない自分がいて。で、握手をしたら、それを見てた他のおじさんが、また全裸で現れて」と“全裸握手会”になったと振り返った。