熊田曜子、ミニスカポリスのコスプレ披露 「逮捕して〜」と反響 ラウンドガールとのショットも
タレントの熊田曜子（43）が15日までに、自身のインスタグラムを更新。ミニスカートの警察官のコスプレを披露した。
【写真】「逮捕して〜」警察官のコスプレ姿を披露した熊田曜子
熊田は「K-1 オフィシャルYouTube『Bonの部屋』 計量、会見を終えた選手に来て頂きお話を伺ったよ 試合前日の大事な時間を割いて頂きありがとうございます」と投稿。会場で警察官風の衣装で撮影した写真をアップした。
他にも、ラウンドガールに囲まれながら、敬礼するショットを上げ、美脚をのぞかせた。この投稿には「よくお似合い」「熊田さん逮捕して〜」などの反響が寄せられた。
