ベネズエラのマドゥロ大統領が米国民に向けて団結を訴えた/Miraflores Palace/Handout/Reuters/File via CNN Newsource

（CNN）ベネズエラのマドゥロ大統領は、首都カラカスで行われた集会の最中、CNNの取材に答え「米国民は米州地域の平和のためにベネズエラと団結すべきだ」と述べた。

CNNが独占的に報じたマドゥロ氏の13日の言葉は、米国との緊張が高まる中で発せられたもの。米国は、ベネズエラからの麻薬運搬船とされる船舶を標的にするため、カリブ海に軍艦を派遣している。国内への麻薬流入の阻止が軍備増強の目的だとしているが、ベネズエラ側は米国が政権交代を迫ろうとしているのが実態だと考えている。

マドゥロ氏は米国に対し、再び長期にわたる紛争に突入しないよう強く要求。米国民に向けスペイン語で「（米州地域の）平和のために団結しよう。終わりのない戦争はもうたくさんだ。不当な戦争はもうたくさんだ。リビアやアフガニスタンを繰り返してはならない」と訴えた。

トランプ米大統領へのメッセージがあるかと問われると、マドゥロ氏は英語で「あるとも。平和、平和だ」と答えた。

また米国からの侵略の可能性を懸念しているかどうかについては直接答えず、単に平和的に国を統治することに注力していると語った。

マドゥロ氏はベネズエラの若者に向けた大規模集会に出席。若者らに対し、自身が米国による侵略の脅威と呼ぶものに抵抗するよう呼び掛けた。

過去3カ月間、米国はカリブ海地域に約1万5000人の人員と12隻以上の軍艦を集結させてきた。そこには米海軍の「最強の戦闘プラットフォーム」と称される空母も含まれる。

この地域にこれだけの規模で米軍のプレゼンスが高まったのは1989年のパナマ侵攻以来と目されている。こうした状況は米国がより大きな紛争に備えているのではないかとの臆測を呼び起こしている。

米国は、カリブ海と太平洋で麻薬運搬船とされる船舶に対して少なくとも20回の攻撃を実施し、80人を殺害したと発表している。