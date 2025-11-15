½øÆóÃÊ¡¦À¾Â¼²þ¤áÎµË±¤¬Ìµ½ý¤Î£´Ï¢¾¡¡¡¤·¤³Ì¾¤Ï»Õ¾¢¤Î¸µÄáÎµ¡¢ÃÏ¸µ¤ÎÊ¿Åù±¡Ë±ÑàÆ²¤¬Í³Íè¡Ö¤³¤ÎÌ¾¤Ë¸«¹ç¤¦¤è¤¦¤Ë¡×
¡¡À¾½øÆóÃÊ£´£µËçÌÜ¡¦ÎµË±¡Ê¤ê¤å¤¦¤Û¤¦¡¢²»±©»³¡Ë¤¬¡¢À¾½øÆóÃÊ£³£¶ËçÌÜ¡¦°ðÍÕ¡Ê°¤Éð¾¾¡Ë¤ò²¡¤·½Ð¤·¤Æ¡¢Ìµ½ý¤Î£´Ï¢¾¡¡£¡ÖÎ©¤Á¹ç¤¤¤Ç¤·¤Ã¤«¤êÅö¤¿¤Ã¤Æ¡¢Î®¤ì¤ÇÂ¤ò½Ð¤»¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¾¡¤Á±Û¤·¤ò·è¤á¤¿¤¬¡Ö¤³¤³¤«¤éÌýÃÇ¤»¤º¤Ë¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¤Èµ¤¤ò°ú¤Äù¤á¤¿¡£
¡¡¸µÃæ³Ø²£¹Ë¤Ç¡¢Ä»¼è¾ëËÌ¹â¤òÃæÂà¤·¤Æ³Ñ³¦Æþ¤ê¡£º£¾ì½ê¤«¤é¤·¤³Ì¾¤ò¡ÖÀ¾Â¼¡×¤«¤é¡ÖÎµË±¡×¤Ë²þÌ¾¤·¤¿¡£¡ÖÎµ¡×¤Ï»Õ¾¢¤Î²»±©»³¿ÆÊý¡Ê¸µ²£¹Ë¡¦ÄáÎµ¡Ë¸½Ìò»þÂå¤Î¤·¤³Ì¾¤Î°ì»ú¤ò¡¢¡ÖË±¡×¤ÏÃÏ¸µ¤ÎµþÅÔ¡¦±§¼£»Ô¤Ë¤¢¤ëÊ¿Åù±¡Ë±ÑàÆ²¤¬Í³Íè¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö¿Æ¤È°ì½ï¤ËÁêÃÌ¤·¤Æ·è¤á¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£¿·¤¿¤Ê¤·¤³Ì¾¤Ë¤Ï¡Ö¤Þ¤À´·¤ì¤Ê¤¤´¶¤¸¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢¤³¤ÎÌ¾¤Ë¸«¹ç¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡º£¾ì½ê¤Ï¥±¥¬¤ÇÈÖÉÕ¤òÍî¤È¤·¤Æ¤¤¤¿Éô²°¤Î·»Äï»Ò¤ÎÀ¾½øÆóÃÊ£±£²ËçÌÜ¡¦Äá±Ñ»³¡Ê²»±©»³¡Ë¤¬Éüµ¢¡£Æ±¤¸½øÆóÃÊ¤Ç¸ß¤¤¤ËÀ±¤ò¿¤Ð¤»¤ÐÍ¥¾¡·èÄêÀï¤Î²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£¡Ö¤Þ¤ÀÉô²°¤Ç³ÆÃÊÍ¥¾¡¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¿ÆÊý¤Ë¾¯¤·¤Ç¤â²¸ÊÖ¤·¤¬¤·¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£