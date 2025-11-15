名前は祖父が由来 神戸国際大付・石原悠資郎「嵐を呼びました！」

野球の明治神宮大会（神宮）は15日、高校の部2回戦で神戸国際大付（近畿）が中京大中京（東海）にホームラン3本の一発攻勢で7-0の7回コールド勝ち。2回には5番・石原悠資郎左翼手（2年）が逆方向に叩き込む衝撃アーチを描き、ネットも騒然。往年の大スターと同じ読み名で「嵐を呼びました！」とドヤ顔を決めた。

晩秋の冷えた空気を切り裂く打球が、右翼席に突き刺さった。1点リードした2回、石原が逆方向に打ち返した打球は右中間の最深部に着弾。高校通算15本目のアーチは公式戦1号となり、神宮はどよめいた。

178センチ、110キロの体格から繰り出された高校生離れのパワー。「公式戦で1本も打ったことなかったけど、この神宮という場面で打てて良かったです。打った瞬間は結構良い手応えで『伸びてくれ』という感じでした」。さらにタイムリーも放ち、2安打2打点。3発が飛び出し、コールド勝ちした強力打線を牽引した。

低反発バットもお構いなしの逆方向弾に、ネット上では「また凄い選手出てきた」「世代注目のスラッガー」「右中間は流石にえぐすぎ」「凄いお名前 体もゴツい」「やはり彼は嵐を呼ぶ男だ」「高校生低反発バットでここまで飛ばせるのか」と驚きの声が続々。来春センバツはもちろん将来に期待を膨らませていた。

祖父の「石原と言ったら『ゆうじろう』だろう」という一声で、この名前に。本家・石原裕次郎の「嵐を呼ぶ男」をよく聞くといい、本人は「名前負けしないようにできたので良かったです。嵐を呼びました！」と100点の回答だった。



（THE ANSWER編集部）