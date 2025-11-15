3年連続4度目のMVP受賞

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は13日（日本時間14日）、2025年シーズンのナ・リーグMVPに選出された。3年連続4度目の満票受賞。同僚のムーキー・ベッツ内野手も歴史的快挙を称賛した。

大谷は今季、打者として自己最多の55本塁打、102打点、打率.282、OPS1.014をマーク。6月には投手復帰を果たし、14試合で1勝1敗、防御率2.87の成績を残した。ワールドシリーズでも存在感を見せつけ、2年連続世界一に貢献。3年連続4度目の満票でのMVP受賞となった。

米専門局「MLBネットワーク」公式Xは、ベッツのインタビュー映像を公開。同日の「MLBアワード」でホストを務めていたため、大谷を祝う時間はあったのかと聞かれると、「グループチャットで『おめでとう』と伝えたんだ」と明かし、「アメージングだよ。今後他の選手にもチャンスがあるかもしれないけれど、彼がピッチングを終えるまで、我々は（MVPを）彼に与え続けるだけだよ」と“敵なし状態”を称賛していた。



（THE ANSWER編集部）