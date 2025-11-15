〈「私が生まれた瞬間、分娩室がシーンと…」鼻、唇、耳がなく生まれた女性（31）が明かす、生後3カ月で受けた壮絶だった手術〉から続く

「口唇口蓋裂」とその合併症等によって鼻と唇、耳がなく、心臓に3つ穴が開いた状態で生まれた小林えみかさん（31）。これまでに20回以上手術を受け、現在は口唇口蓋裂の当事者・家族支援を行うNPO法人の代表を務める。

日本に口唇口蓋裂の患者は500人に1人いるとされ、決して珍しい病気ではないが、いまだに差別や偏見もあるという。そんな社会を変えたいと活動する小林さんに、“見た目”や治療に苦しんだ半生について聞いた。（全4回の2回目／続きを読む）

補聴器をつけた瞬間、世界が180度変わったような衝撃があった

――生まれた時は耳がない状態だったそうですが、具体的にどういう状態だったのでしょうか。

小林えみかさん（以下、小林） 左耳には耳たぶがあったのですが、右耳は穴だけという状態だったんです。

――聴力は問題なかったのでしょうか。

小林 ずっと高度難聴です。耳たぶのある左耳だけは若干聞こえて、穴だけの右耳はほとんど聞こえない状態で。

両親も発語が遅いなと思っていたようですが、小さい時は口唇口蓋裂と心臓のことで頭がいっぱいやったので、耳の方はあまり深く考えられていなかった、というのは後から聞きました。



保育園に通っていた時のえみかさん

――生活に不便は感じていなかった？

小林 イエス・ノーぐらいは反応できてたんですけど、遠くから呼びかけられても聞こえていない状態だったみたいです。

今でも覚えているのが、4歳の時に初めて補聴器をつけた瞬間、世界が180度変わったような衝撃があって。瞬時に、「うるさっ！」ってなったんですね。

――急に音が聞こえるようになってびっくりして？

小林 こんなたくさんの音を毎日、皆は普通に聞いているのかっていうのが衝撃で。で、補聴器を付け始めたその日からテレビに張り付いて、いろんな音が聞こえる楽しさを堪能してました。

――一番感動した「音」ってありますか。

小林 とにかく何でも耳元でクリアに聞こえるのが感動で。親の声ってこんな声やったんや、とか。

イメージで言うと、私がそれまで聞いてた音は水の中で聞いてるような、くぐもった音だったんです。だから本当にゲーム感覚で、いろんな音や言葉を知りたいと、とにかくテレビの前にずっといたのは記憶にあります。補聴器をつけてから、発語も一気に増えました。

――今も補聴器を使っているんですよね。

小林 そうです。耳たぶを作る手術はしましたが、高度難聴が治ったわけではないので、4歳からずっとカチューシャ型の補聴器を使っていて、今は軟骨伝導補聴器といって、耳掛け式のものを使っています。

学校ではしゃべり方を笑われたり、心無い言葉を言われたことも

――保育園に通うようになって新たに感じたことはありますか。

小林 はじめて大量の子どもを見たので、「自分と同じくらいのサイズの人がいっぱいいる！」と、慄いたのを覚えています（笑）。それまでは家と病院の往復で、周りは大人ばっかりだったんで。

そこで、保育園の子たちから向けられる視線や言葉で、自分は他の子と違うんだと、初めて感じました。

――周りの子は、小林さんの病気は理解していた？

小林 小学校の時は先生から皆に説明をしてくれましたし、周りにもサポートが必要な子がいたので、互いの困りごとを共有して助け合うような環境でした。

でも、それを知らない上級生や下級生から、見た目でからかわれることは全然ありましたね。

――どういったことを言われたか覚えていますか。

小林 廊下を歩いていたらわざわざ教室から飛び出してきて、「あの子やで。あの鼻の変な子やで」とか。で、話しかけられて返したら、私は滑舌が良くないので、そのしゃべり方を笑われたりとか。

――腹だたしいですね。

小林 心無い言葉を言われるのはしんどかったです。また、そういう子に限って先生の前ではいい顔をするタイプだったりして。

――ずる賢いタイプ、いますよね。

小林 かといって、いじわるされたことを先生に言う勇気もなかったので、そういうところも見抜かれて、いろいろ言われたのかなと思います。

あと、周りからの言動だけじゃなくて、私は噛む力も弱いし噛み合わせも悪いので食べるのがすごく遅くて、給食の時間内に食べ終わることがほぼなかったんですね。それで、一人だけ5時間目の授業が始まる直前にやっと食べ終わる日も多くて、ストレスでした。

――食べることが大変なメニューも？

小林 咀嚼機能が弱かったから、お肉とかすごい嫌いやったんですよ。なので、食べやすい麺類は好んで食べてました。

口蓋裂の手術後に上顎に小さな穴が開くことがあるんですけど、そこから鼻にご飯が漏れることもあって。私の穴はそこまで大きくなかったからご飯粒くらいでしたけど、人によっては鼻からうどんが出たとか、そんな話も聞きます。

子どもの頃はストローで吸い込むのも難しくて、マクドナルドのシェイクを飲めず、がぶっと食べちゃう方が早いっていうこともありましたね。

――音楽の授業でもピアニカとか、口を使うものがありますよね。

小林 そうですね。どうしても鼻から息が漏れてしまうので、たとえばリコーダーだと息を吐く力をいっぱい溜めないといけなくて、すぐに息切れしてしまったりとか。

――口を使うようなタイミングがくると、「ゲッ」と思ったり？

小林 思いましたね。運動会のパン食い競争も前歯がないので引っ張れないし、粉の中に隠れている飴玉を口で探す競技もできなかったし。運動会に苦手意識がありました。

当時はそこまで自覚していなかったんですけど、やっぱりストレスになっていたみたいで、小学生の時は円形脱毛症にもなりました。

――ちなみに、前歯がないのは生まれた時からですか？

小林 人それぞれなんですが、私の場合、1、2本は生えてたんですけど、生えてる部分も本来の生えなきゃいけない部分ではなくて、ちょうど前歯とのどちんこの真ん中あたりに歯が生えてたんです。

それを矯正で前に押し出す治療もやったんですけど限界があって。で、腰骨から上顎に骨を移植する際、上顎を切開するにあたって、やっぱり前歯が邪魔ということで、その時に唯一残っていた1本の前歯を抜いちゃったんです。

――前歯とさようならするのに抵抗はなく？

小林 前歯としての存在意義がなかったというか、前歯の役割も果たしてなかったし、1本だけベロに歯が当たるのもうっとうしかったので、すっきりしたという方が大きかったかな。なので、今は、前歯は入れ歯です。

記憶に残っているのは「円盤の手術」

――通算21回の手術を受けてきたそうですが、幼少期で記憶に残っている手術はありますか。

小林 9歳の時に受けた、「円盤の手術」ですかね。

――「円盤」とは……？

小林 当事者の間でそう呼んでるんですけど、上顎を前に出す手術で使う器具が円盤っぽいんです。

で、その器具で頭と顎をボルトで締めて、ネジで毎日、手動で上顎を何ミリかずつ前に出していくわけなんですけど、それはしんどかったですね。顔を支える器具が重たいし、ご飯も流動食で、その状態で1カ月ぐらい入院して。今は円盤のような器具は使わなくなりました。

でも、今こうやって「大変やった手術は？」とかって聞かれてもあんまりピンとこないんですよね。

――そうなんですね。

小林 手術を受ける前のあの時間が嫌なだけで、終わってしまえば、痛かろうがしんどかろうが、「今から手術せなあかん」って気持ちを感じなくていいっていう解放感で、わりと楽観的やったんです。

入院中は親も「マリア様かな？」ってくらい優しくなるので（笑）、「今度何買ってもらおうかな」とか、そういうご褒美狙いで頑張っていたから、幼少期はあんまり大変っていうのはなかったです。

中学生になって外見に対して悩むようになった

――手術を重ねて見た目や機能性が向上することで、気持ちも上向きになっていった？

小林 小学生の時はそこまでまだ考えが至ってなくて、とにかく目の前にあるタスクをこなしていくような感覚でした。

見た目について爆発したのは、中学になってからです。小学校の時から『ニコラ』とか『ピチレモン』とかの雑誌は読んでいて、「出てる子ら、全然自分と顔違うやん」という思いはあったんですけど、「でも、モデルさんやしな」くらいの意識だったんですね。

それが中学生になると、周りの女の子たちがメイクを覚え始めて、「このリップいいよね」みたいな話をするんですけど、当時は唇の輪郭が今みたいに良くなかったので、私がリップを塗ると余計に傷痕が悪目立ちして。

メイクせんほうがマシな顔ってなんやろ、みたいな。何をやっても全部、口唇口蓋裂のせいでうまくいかへんっていうのが、自分の病むポイントやったなと思います。

――中高生の時って、ルックスでクラスのヒエラルキーが決まっていくところがありますよね。

小林 それまでは遊んでて楽しいってだけで友だちになれていたのが、「あの子かっこいいな、かわいいな」っていう見た目で人間関係ができあがっていく場面が多かったんですよね。

で、自分がそこに含まれてないと分かった時、病気を持っている私には居場所がないのかもしれない、と思ってしまったんですよね。

当時は両親もケンカしがちで相談できる人もおらず、そのうち、シャワーで音をかき消して、泣きながらお風呂場でリストカットをするようになっていきました。

