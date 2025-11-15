食楽web

日本酒といえば落ち着いた雰囲気でしっぽりというイメージもあると思いますが、日本三大酒処でもある兵庫の灘に、そんな印象をガラッと変えるお店があるという情報をゲット！

しかも灘に存在している26蔵すべてのお酒が一ヶ所で飲めるということで、日本酒大好きな筆者としては心浮き立つ思いで出かけてきました。

灘五郷は豊かな自然が育んだ日本一の酒処

灘五郷の日本酒生産量は今も昔も日本一

阪神電車でやってきたのは御影駅。駅を下りて南へ歩いて行くこと約10分、こちらが今回紹介する『灘五郷酒所』です。

灘五郷は兵庫県の灘一帯にある酒蔵が集中する土地の総称。東から今津郷、西宮郷、魚崎郷、御影郷、西郷で、この5つをまとめて灘五郷と呼ばれています。

現在の感覚でいえば甲子園から三宮の少し手前というエリアで、京都の伏見、広島の西条と並ぶ日本三大酒処とされています。現在、26の酒蔵があり、『灘五郷酒所』ではそれらのお酒が一堂に会しています。

ちなみに灘五郷でのお酒の生産量はちょっと想像以上。江戸時代後期には、江戸で消費される酒の全体の8割は灘の酒だったといわれ、現在でも日本酒生産量の約25%に及ぶと言われています。

日本酒の味の決め手となるのは、やっぱり仕込み水

その背景として、灘五郷の北には水が豊かな六甲山があり、その水は宮水と呼ばれてミネラル豊富。しかも六甲からの吹き下ろす六甲おろしで寒暖差が大きく米も良質。さらに灘の目の前は海ということで、作ったお酒はそのまま出荷できるという、まさに酒造りに最適な立地と自然があったことが由来となっています。

お祭りみたいな仕掛けがいっぱい！『灘五郷酒所』の楽しみ方

おごそかでもあり賑やかでもある独特の灘五郷酒所の雰囲気

今回お邪魔した『灘五郷酒所』。じつは元酒蔵で、灘五郷を代表する剣菱の酒蔵をお酒の神社のようにアレンジ。店内は提灯のようなライトが垂れ下がり、長いカウンターの奥には、日本酒のタンクが神様のように鎮座。自然に愛され、日本酒造りに最適だった灘五郷にピッタリの装いになっています。

こちら、営業形式が少し独特。営業は金土日のみで、お昼間は12時と15時にイベントを開催しています。まるでお祭りのような楽しさ！

お店に到着したらまず、15枚つづり3,000円分を購入。追加で使いたい場合は5枚つづり1,000円から購入。チケットの有効期限は当日だけでなく6ヵ月有効で、現金購入であれば余ったチケットの払い戻しも可能です。

坂野さんのMCで自然と仲良くさせられた状態でイベントスタート

チケットを購入すると、代表・坂野 雅さんがお出迎え。この人、とにかく盛り上げ方が上手い。まずは灘五郷にちなんで、あらゆる場面で「GO！」の掛け声を織り交ぜつつ、灘五郷とお酒の説明があり、いきなり振る舞い酒からスタート。

一献の盃は10年の知己に勝るといいますが、同席者全員で「GO！」の掛け声を上げつつ振る舞い酒を乾杯すると、よそよそしいお客さん同士も一体となって盛り上がる。これぞ、日本酒と共に思い出に残るシーンですよね。

灘五郷酒所セットがイチオシ

灘五郷酒所セット チケット15枚分。灘酒5種類（各約60m）、小皿3種類がセット

灘五郷では日本酒がどんな料理にでも合うのを証明するため、Magic sake（マジック酒）という概念を導入。料理と日本酒のセット提供が基本なのですが、オススメは公式サイトから予約できる「灘五郷酒所セット」です。

ペアリング料理には2種類の季節の小皿がつきます。今回はハワイ特集で、ガーリックシュリンプとポケ、パンケーキのラインナップでした。

ノリノリで「GO！GO！」と言って、お酒を入れてもらいましょう

お酒を注いでもらう時にも、スタッフに「GO！」と掛け声をかけると、お酒の量がちょっと増えますよ。

盃に酒が満ちたところで宴会スタート。ポケやガーリックシュリンプを食べつつ灘五郷のお酒を飲むと、南国風の味わいに日本酒のすっきりした飲み口がよく合う。豆乳と酒粕を使ったパンケーキと味わえば、ここでしか体験できない日本酒の新たな魅力を発見することができました。

何を食べて飲んでも驚きと発見の連続

ワゴンで販売されるとテンションも思わず上昇

セットの日本酒が飲み終わったので追加でチケットを購入。そこでワゴン販売が始まりました。お豆腐とともに灘五郷酒所推薦のお酒「黒松白鹿」がセットで販売されていました。

冷やっこ ＋ 黒松白鹿 チケット4枚

スタッフおすすめの味わい方は、塩がかかったお豆腐を口に含んだまま、お酒をグイッと飲むこと。こうすると、豆腐の食感はより柔らかくクリーミーに変化しました。やや甘めの枝豆豆腐と、すっきりした黒松白鹿の合うこと。定番のペアリングも初体験のように味わえました。

牛すじの煮込み ＋ 黒松剣菱 チケット7枚 [食楽web]

お次は、神戸牛「牛すじの煮込み」とお酒のセット。銘酒「剣菱」で煮込んだ贅沢な煮込みは、脂と旨味たっぷりだけどクドさがない一皿です。

そこに同じく剣菱の樽酒を合わせて飲むと、樽酒特有の木の香りが濃厚な旨味にぴったり。ちなみに剣菱は江戸でも特に人気となり、剣菱を飲むことが「けんびる」という一般動詞化していたほど人気の銘柄です。

福寿 純米吟醸 山田錦 チケット4枚

帰りは余ったチケットで「福寿」を購入。ふくよかな味わいで灘五郷の日本酒体験を美味しく締めくくることができました。

日本酒はなくても生きていけるけど、ある方が人生は絶対楽しいと実感

帰り際に代表の坂野さんが、「日本酒は難しくも怖くもない。何と合わせてもよく、楽しく飲むのが一大モットーです」とおっしゃって、思いを一つにしてお店を後にしました。

灘五郷のお酒が1ヶ所で全て飲めるお店と思っていたら想像以上。サッと飲んで帰る店ではなく、いろんな楽しみがあり、灘の酒蔵巡りのシメにもぴったりです。海外からのリピーターが多いという話も納得の素晴らしいお店でした。

（撮影・文◎けいたろう）

●SHOP INFO

灘五郷酒所

住：兵庫県神戸市東灘区御影本町3-11-2

TEL：080-7945-8291

営：金・土 12:00～21:00 / 日・祝12:00～20:00

休：月～木曜

https://nadagogo.com/

●著者プロフィール

けいたろう

旅するグルメライター。大阪と京都をむすぶ京阪電車の沿線在住で、複数の旅行情報サイトにて旅とグルメのガイド記事を執筆。気になるグルメ情報があるとB級グルメも高級店も穴場のお店も有名行列店でも、とにかく幅広く取材！食楽webでは関西グルメ情報を中心に紹介しています。