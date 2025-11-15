◇スピードスケートW杯第1戦 第1日（2025年11月14日 米ユタ州ソルトレークシティー）

スピードスケートW杯の今季第1戦が開幕し、女子1000メートルで山田梨央（28＝直富商事）が自己ベストの1分13秒29で6位に入った。吉田雪乃（22＝寿広）も自己ベストの1分14秒56で14位。22年北京冬季五輪銀メダリストのユタ・レールダム（26＝オランダ）が1分12秒35で優勝した。

女子3000メートルはヨーイ・ベネ（26＝オランダ）が3分53秒69で優勝し、堀川桃香（22＝富士急）は4分0秒67で10位。格下のBクラスでは高木美帆（31＝TOKIOインカラミ）が4分1秒25で9位だった。

男子5000メートルではティモシー・ルビノー（29＝フランス）が6分0秒23の世界新記録をマークした。Bクラスで佐々木翔夢（19＝明大）が日本記録を8年ぶりに更新する6分8秒83で4位に入った。

男子1000メートルは小島良太（27＝エムウェーブ）が自己ベストの1分7秒00で8位だった。世界記録保持者のジョーダン・ストルツ（21＝米国）が1分5秒66で優勝した。Bクラスで森重航（25＝オカモトグループ）が自己ベストの1分8秒9で10位だった。

年内のW杯4大会はミラノ・コルティナ冬季五輪の出場枠が懸かる。