「口唇口蓋裂」とその合併症等によって鼻と唇、耳がなく、心臓に3つ穴が開いた状態で生まれた小林えみかさん（31）。これまでに20回以上手術を受け、現在は口唇口蓋裂の当事者・家族支援を行うNPO法人の代表を務める。

【衝撃画像】「自分はこの顔で生まれてきたんだ」とトイレで吐いてしまったと言う幼少期のえみかさんの写真

日本に口唇口蓋裂の患者は500人に1人いるとされ、決して珍しい病気ではないが、いまだに差別や偏見もあるという。そんな社会を変えたいと活動する小林さんに、"見た目"や治療に苦しんだ半生について聞いた。



20回以上の手術を受けてきた小林えみかさん

しんどくなる瞬間が積み重なって、不登校に

――ブログに、「口から鼻毛が生えてきた」と書かれていたのを読んだんですけど、まだその鼻毛は健在？

小林えみかさん（以下、小林） あります。面白くてそのままにしてます。

――口の中の鼻毛も生まれつきですか？

小林 じゃなくて、口唇口蓋裂の手術で唇を作った時、周辺の皮膚を引っ張って唇を閉じたので、本来、鼻の粘膜になるはずだった部分がちょうど口の中にきちゃったみたいで、それで口の中から毛が生えたみたいです。

――口唇口蓋裂の手術では“あるある”なんでしょうか？

小林 いや、珍しいかもですね。抜糸する時、主治医が鼻毛を糸やと思ってメッチャ引っ張ってきたんで、「それ鼻毛なんで、そのまま置いといてください」って言いました（笑）。

――今ではこうして口唇口蓋裂の情報発信をされている小林さんですが、中学校2年生の時に不登校になった経験があるとのこと。何かきっかけがあったのでしょうか。

小林 「お前アホやな」くらいのテンションで、男子から「かわいくないよな」みたいに会話の中でディスられることがよくあったんですけど、自分の中ではそれがグサグサ刺さって。

いじめとか決定的な何かがあったわけではないんですけど、こういう感じのちょっとしんどくなる瞬間が積み重なって、そこに耐えられなくなってしまったんです。

――小林さんに対する対応が他の子と違うと感じることも？

小林 やっぱり、“病気の子”として見られてるなっていうのはすごく感じました。

隣の子には笑ってしゃべるのに、自分が話しかけるとどこか遠慮して、「ああ、うん、そうやな。でさ〜」って、すぐ他の友だちに話を振る、みたいな。あんまり私と関わりたくないんやろうな、というのをすごく感じたので、それがしんどかったです。

最終的には対人恐怖症みたいになってしまって、人に会うのが怖いし、学校の門を見るだけでも吐き気がして、中3まで門を越えることができず。結局、卒業式が終わった後の校長室で卒業証書をもらって卒業しました。

――街中の視線に敏感になることも？

小林 敏感になるというより、感じたくなくても、もろにそういう目で見られるんです。指をさされたこともあるし、二度見されたり、笑われたりも全然あります。プリクラを撮ってる時、知らない人がわざわざカーテンを開けてきて、「これやで」って、ブースに入りこまれたこともありました。

当時は家も家庭内別居状態で、学校にも家にもほっとできる場所がなく、リストカットで発散する日々が続きました。

その頃は鏡を見るのも嫌やったので、鏡を割ったりして。もうどうにでもなれ、みたいな感じでしたね。

――ご家族も小林さんの異変に気がついたのでは。

小林 自傷行為をはじめた初期の頃、カミソリで切った傷を親に見せたことがあります。もちろんリストカットしたとは言わず、「ここに傷あんねんけど」って。

でも、親はまさかリストカットなんて思ってもないので、「その傷、どないしたん？」って軽いテンションで言われて。それで何かもう、どうでもいいやって、思ってしまって。

――しんどかったですね。

小林 今は親も、「あの時にえみかがSOSを出してくれてたのに気づいてあげられへんかった」って後悔している話をよくします。

切っても切っても全然痛くないし、痛くないことも悲しいんですよ。「これだけ血が出てるのに何も痛みを感じひんっていうのは、それだけ心の痛みの方が強いんやな」って。で、そんな風に冷静に分析している自分にもまた嫌気がさしてました。

高校へ進学し、ギャルになってマインドも変わった

――その後、通信制の高校に進学されたそうですね。

小林 中学時代を満喫できなかった後悔もあり、自分で探した高校に進学しました。

少年院上がりの子や複雑な家庭環境で育った子、本当にいろんな境遇の子たちがいたんですけど、皆めっちゃいい子たちで、救われました。

私が唇の移植手術をして2週間ぶりに学校に行ったら、「もともとかわいかったけど、もっとよくなったね」って言ってくれて。

――ポジティブでいいですね。

小林 友達は口唇口蓋裂の手術を“美容整形”の感覚で捉えてくれたんですよね。それで自分も気が楽になりました。病気って、重たい感じで話さなきゃいけないのかなって勝手に思ってたんで、そこから話がしやすくなって。

ギャルメイクを始めたのも、高校の友だちがきっかけですね。

――ギャルになってマインドも変わった？

小林 変わりました。ナチュラルメイクってあんまり変化がないんですけど、ギャルメイクは目元が濃いメイクなので、口元にあんまり目線が行かない。それで鎧をかぶったような気持ちになれて、自信を持てるようになったんですよね。

すっぴんだと元のおとなしい性格なのに、ギャルメイクをすると誰にでも声をかけられるぐらい前向きになりました。

――高校3年生の時に、2回にわたって耳たぶを作る大手術をされたそうですね。

小林 右耳は穴しかない状態やったので、そこに耳を作る、という手術でした。まず1回目の手術で耳の輪郭を作り、半年後に、前の手術で作った耳たぶの輪郭を立体的にする手術、という流れだったんですね。

――耳の輪郭を作るとは、具体的にどうやって？

小林 あばらの軟骨を3本抜いて、耳のかたちを作り、足のつけ根部分の皮膚を使って耳たぶを作る、というものでした。

――赤ちゃんの時から通算21回手術を受けてきたということで、入院の準備も手慣れている？

小林 「要領いいね」って看護師さんにも言われます。シャワーに入れる時間も20分とか、時間が限られているので、いかにスピードよく入るかっていうので、ボディソープは絶対に泡タイプです。

あと、S字フックは5個ぐらい持っていって、タオル掛けのところにかけてエコバッグを下げたり、ベッドの手すりにかけて、コインランドリーで乾かなかった洗濯物を干したりとか。そういう知恵はだいぶ身についたかなと思います。

薬も、看護師さんより自分の方がいろいろ分かってたりしますね。

――自分に使う薬とか、分かりますよね。

小林 手術の時に医療テープを貼るんですけど、「このテープは合わないので、◯◯テープにしてください。軟膏はこれとこれで」って言ったり（笑）。

新人の看護師さんには、「何かあったら◯◯看護師に聞いたほうがいいよ」とか、「この先生、たぶんこの時間は電話出えへんと思うから」って教えたり。内部事情メッチャ知ってるやん、みたいな（笑）。

「はじめて泣き叫んで訴えた時の両親の顔は、今でも忘れられないですね」

――話がそれてしまいましたが、高校生の時の耳の手術の際は、かなり葛藤があったそうで。

小林 2回にわたる耳の手術の合間の半年間を使って、「鼻の手術もやっちゃおうか」と病院から提案されまして。なかなか鬼畜やなと思ったんですけども（笑）。そこでもう爆発しちゃって。

――1年で3回の手術となると、高校生活も謳歌できないですよね。

小林 「きれいになれるなら手術をしたい」と思ってるのも自分やけど、「手術したくない。皆と最後の高校生活を過ごしたい」と思っているのもほんま。この気持ちをどう処理したらいいんやろうっていうのでパニックになって。

それではじめて親に、「手術する意味が分からん！」と泣き叫んで反抗したんです。

――それまでは素直に治療をしてきた？

小林 ずっと大人しく手術や治療をしてきたし、親の前で泣くこともほとんどなかったんです。実際、手術をする度に症状が改善されたり、ご飯も食べやすくなったので、手術が自分にとって良いことだ、っていうのも頭ではわかっていました。

でも、耳たぶを作ったとしても、耳の聞こえが変わるわけじゃない。“見た目”だけのためにこんなに辛い思いをして、高校生活もなげうって、なんか良いことあるんやろか。眼鏡をしたい、イヤリングをしてみたいってだけで、こんな大変な思いをする必要があるんやろかと、親に全部ぶちまけたんです。

はじめて泣き叫んで訴えた時の両親の顔は、今でも忘れられないですね。

