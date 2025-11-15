〈「足のつけ根部分の皮膚を使って耳たぶを…」口唇口蓋裂で生まれた女性（31）が語る、不登校だった中学時代とギャルメイクを始めたワケ〉から続く

「口唇口蓋裂」とその合併症等によって鼻と唇、耳がなく、心臓に3つ穴が開いた状態で生まれた小林えみかさん（31）。これまでに20回以上手術を受け、現在は口唇口蓋裂の当事者・家族支援を行うNPO法人の代表を務める。

【衝撃画像】「自分はこの顔で生まれてきたんだ」とトイレで吐いてしまったと言う幼少期のえみかさんの写真

日本に口唇口蓋裂の患者は500人に1人いるとされ、決して珍しい病気ではないが、いまだに差別や偏見もあるという。そんな社会を変えたいと活動する小林さんに、“見た目”や治療に苦しんだ半生について聞いた。（全4回の4回目／最初から読む）



23歳の時のえみかさん

◆◆◆

「“見た目”を改善するためだけの手術」に対する葛藤

――高度難聴で幼少期の頃から補聴器を使っているということですが、寝る時は外して？

小林えみかさん（以下、小林） お風呂と寝る時は外して、それ以外はずっと付けっぱなしです。仕事の日は自然と起きれますが、旅行先で一人寝泊まりする時や大事な予定が入ってる日はアラームの音が聞こえないと困るので、付けっぱなしで寝てます。

昔、実家の外壁の工事があった時、他の家族は家にいてられへんぐらいメッチャうるさい状態でも、自分だけはまったく工事の音が聞こえず、爆睡していたこともあります。

聴力としてはたぶん、自分の真上に飛行機が飛んでやっと「あ、飛行機通ったな」って心地よく聞こえるぐらいかなと思います。

――たとえば大災害が起きた時は、いの一番に補聴器を持っていかないとですよね。

小林 そうですね。私の住んでいる大阪で大きめの地震があった時、緊急地震速報のアラームが鳴ったんですけど、それも自分には聞こえなかったので、怖かったです。その時は振動で気づけたからまだ良かったけど、何か異変があっても音で気づくのはなかなか難しいですね。

――高校生の時、穴しかなかった右耳に耳の形を作る手術をした際には、「“見た目”を改善するためだけの手術」について葛藤があったそうですね。

小林 聴力も良くなるんやったら、どんな手術でも「やるやる」って前向きに言えるんですけど、ただ耳の形を作るだけで2回も手術せなあかんし、それも8時間の大手術ということで、悩みました。

親にもその時に思いをぶつけた結果、家族の絆も強まったし、今となってはやってよかったなとは思ってるんですけど。

――耳たぶを作った後、憧れだったという眼鏡やイヤリングはしましたか？

小林 結局、作った耳たぶが厚すぎて、イヤリングはできなかったんです。同じ理由で、イヤホンもはまらず。でも、もともと耳たぶのあった左耳も小耳症で形も普通とは違うため、AirPodsみたいなシリコン型のやつは入らないから、ヘッドフォンを使ってます。

それでも、耳を作ったことでマスクをかけられるようになったし、眼鏡もできました。寝る時、枕に耳が当たるのが不思議で、「皆こんな感じで寝てるんやな」って、ワクワクしました。

「口唇口蓋裂のポジションが分からないというか、肩身が狭い気持ちはずっとあります」

――口唇口蓋裂という“見た目”に関する病気ということで、命にかかわる病気より軽く扱われることもありましたか。

小林 口唇口蓋裂のポジションが分からないというか、肩身が狭い気持ちはずっとあります。

私はずっと口唇口蓋裂で悩み続けてきたけど、世の中には命に関わる重篤な病気の人や障害を持つ人もいて。その中で、手術を重ねて機能面が改善していってる自分が、今置かれた環境の中で悩むのはただのエゴなのかなとか……。

――改善したといっても、悩みはつきないわけで。

小林 恋愛に踏み出せなかったり、仕事選びに悩んだり、子どもを作るのを躊躇したり……見た目が良くなったとしても、やっぱりその都度、ライフステージに応じた悩みが出てきて。

正直、病気じゃなくても、家庭環境とか仕事とか、何かしら悩んでいる人はいるわけで、それが命に直結するかどうかにかかわらず、自分の悩みを軽く扱われたくないと思うんです。

でも、私も学生時代、ニキビで悩んでる子がいた時、「ニキビなんてすぐ治るやん。私のこの傷なんか治らへんで」って思っちゃってたわけで。こういうことをずっとグルグル考え続けているので、口唇口蓋裂って疲れるな、と日々思ってます（笑）。

――最近、SNSで障害者や外国人といったマイノリティへの差別やバッシングが見受けられます。当事者として、社会の変化を感じることはありますか？

小林 当事者の間でいうと、口唇口蓋裂に対する認識が多様になってきたなと思っていて。

私は聴覚障害と口唇口蓋裂による言語障害があるので障害者手帳を持っていることもあり、私の口唇口蓋裂はどちらかというと障害の部類に当たるんです。でも、人によっては「病気」と捉えている人もいるし、中には、「口が割れた状態で生まれただけで、治療をすれば障害でも病気でもない」という人もいて。

当事者の中で多様な解釈がある一方で、社会全体から見ると、まだまだ「口唇口蓋裂」という病名自体が知られていないと思うので、そこはもっと自分からアプローチしていきたいなと。

ただ、昔よりは口唇口蓋裂に対する偏見は減ってきたし、差別は少なくなってきたと思います。

――偏見や差別が少なくなってきた要因として思い当たることはありますか。

小林 綾野剛さんが主演した『コウノドリ』というドラマで口唇口蓋裂を扱った回があって（2015年放送）、それでかなり認知が広がったと思います。

それまでは、街を歩いている時によくない感情で見られていたのが、「どっかで見たことある病気やな」と思うのか、あんまり振り向かれなくなったというのは、私自身が肌で感じています。

他の当事者のお話を聞くと、「病気を理由に就職できなかった」というエピソードが減少傾向にありますね。あと、保育園や幼稚園で入園拒否されていたのが、「説明すれば理解してもらえるようになった」といった変化が起きています。

今の課題は、本当に悩んで苦しんでいる方たちとつながること

――口唇口蓋裂当事者の方の悩みに対して、今求められている支援は何でしょうか。

小林 主催しているNPO法人で定期的に患者会をやってるんですけど、そこに来てくださる方は治療や情報収集に前向きな方が多いんですね。

逆に、本当に今悩んで苦しんでいる方は、患者会までアクセスできない。なので、そういう方たちを支援につなげることが今まさに課題で。私もいろんなツールで発信を続けて、つながってもらえるようにしたいなと思っています。

――当事者の方からDMで小林さんに直接、相談がくることも？

小林 今は季節の変わり目なので、「口唇口蓋裂が嫌で自殺したい」っていうメールが多いです。

口唇口蓋裂のことで悩んでうつ病を発症してしまうと、うつ病の症状でさらに口唇口蓋裂の悩みを深くしてしまう悪循環に陥る方が多いんですけど、皆さん、「自分の心が弱いせい」と思っているんですね。

なので、「今は季節の変わり目やし、女性やとホルモンバランスもあるし、とにかく口唇口蓋裂で悩んでいる自分を解放してあげられる何かを探していこう」と声掛けしています。

――小林さんのSNSには、親友でトリーチャーコリンズ症候群の山川記代香（きよか）さんが度々登場します。小林さん自身の悩みを山川さんに相談することも？

小林 お互い見た目の病気ということでそういう話をするイメージを持たれるんですけど、実際は普通の女子トークばっかりで、病気の話って全然しないんですよ。唯一するとしたら、お互い補聴器を使っているので、「補聴器の電池のもちが悪いよね」くらいかな（笑）。

私自身、初めてきよちゃんを見た時、正直ビックリしてしまったんですね。たまにフッときよちゃんが、「一緒に歩いているとき、私がマスクをしていないことで、いろんな視線を受けるよね。せっかくの楽しい時間なのに、嫌な気分にさせてたらごめんね」みたいなことを言うことがあって。でも私は、そんな視線もまったく気にならないし、今はきよちゃんの顔を見ても何も思わないです。

「“ポジティブでいたい”と願うネガティブな自分」を丸ごと受け止めていきたい

――かつては写真を撮られることも嫌だったそうですが、今ではこうして積極的にメディアで発信されています。

小林 今でも、自分の顔や声を聞いたり見たりするのは嫌ですよ。昔は、同じ口唇口蓋裂の方を見るのも嫌でした。いわゆる、同族嫌悪でした。でも今は同じ口唇口蓋裂の方を見ると、「仲間だ！」と嬉しくなります。

自分の姿を通して誰かが一歩踏み出せるきっかけになれたらいいなと思って活動しているので、自分がどうこうというのはいったん置いておこうと思って。そこからは吹っ切れるようになったかな。いや、でも、日々揺り戻しですね（笑）。

――そうなんですね。

小林 自分がいつか子どもを持つとしたら、口唇口蓋裂以外にも様々な疾患を持って生まれたので、慎重に妊活すると思うんです。計画妊娠して、遺伝子カウンセリングもするし、葉酸もちゃんと摂るぞとかって色々考えるわけなんですけど、一方で、口唇口蓋裂の遺伝率など発症に関する話を耳にすると、自分が否定されたような気持ちになるという（笑）。

だから今は、「“ポジティブでいたい”と願うネガティブな自分」を丸ごと受け止めていきたいなと思ってるんです。

（小泉 なつみ）