イケメンだと思う「STARTO社所属の30代タレント」ランキング！ 2位「中島健人」、1位は？
All About ニュース編集部は10月7日、全国の10〜60代の男女300人を対象に「STARTO社の30代タレント」に関するアンケート調査を実施しました。その結果の中から、今回は「イケメンだと思うSTARTO社所属の30代タレントランキング」を発表します。
【10位までのランキング結果】
2位：中島健人／47票
2位に選ばれたのは、中島健人さん。
端正なルックスと品のある立ち振る舞いで、多くの人を魅了する中島さん。「ケンティー」の愛称で親しまれ、甘い笑顔と紳士的な言動から“王子様キャラ”として人気を確立しています。さらに、女性ファッション誌『ViVi』（講談社）が半期に一度発表する「ViVi 国宝級イケメンランキング 2025上半期」ではADULT部門で堂々の1位を獲得。まさに誰もが認めるイケメンです。
1位：山田涼介（Hey! Say! JUMP）／133票
1位には、Hey! Say! JUMPの山田涼介さんが選ばれました。
山田さんは、透明感のある美肌とキラキラとした大きな瞳が魅力。アイドルとしてだけでなく、俳優としても数々の作品に出演し、その美しさと確かな存在感で多くの人々を惹きつけています。「ViVi 国宝級イケメンランキング 2024」ADULT部門では2度の1位を獲得し、見事殿堂入り。歳を重ねるごとに大人の色気が増し、まさに“永遠の王子様”という言葉がぴったりのイケメンです。
回答者からは「万人するカッコ良さ。かわいさとカッコ良さ両方を兼ね備えている」（20代女性／千葉県）、「山田くんは王道イケメン。王子様という言葉が1番似合う人間」（20代女性／滋賀県）、「昔も今も全然変わらない位キラキラしていて、かっこいいからです」（60代男性／愛知県）、「小顔で肌が美しく、目力のある瞳が印象的で、かっこ良いから」（50代男性／広島県）などというコメントがありました。※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の筆者：児玉 友梨 プロフィール
1987年東京都生まれ。フリーライター。地方に移住し、農業の傍ら地域の魅力や暮らしに役立つ情報を中心に寄稿しています。
(文:児玉 友梨)