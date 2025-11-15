一生に一度は行きたいと思う「千葉県の絶景スポット」ランキング！ 2位「鋸山」を抑えた1位は？【2025年調査】
思わず息をのむような絶景は、見る人の心に深く刻まれる特別な体験です。雄大な自然や幻想的な光景、四季折々の美しさが織りなす風景は、日常を忘れさせてくれる癒しの時間を与えてくれます。
All About ニュース編集部は11月4日、全国10〜60代の男女250人を対象に「絶景スポット」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、一生に一度は行きたいと思う「千葉県の絶景スポット」を紹介します！
※本調査は全国250人を対象に実施したもので、結果は回答者の意見を集計したものであり、全体の意見を断定的に示すものではありません
回答者からは「東京湾を見下ろす断崖の展望台『地獄のぞき』に行ってみたいから」（30代男性／栃木県）、「息を切らして登った後に目にするあの景色は一見の価値があると思うので」（50代女性／福島県）、「快晴の日、朝から出発するとクリアな眺望が期待できます」（50代男性／神奈川県）などのコメントがありました。
回答者のコメントを見ると「SNSで見て写真映えする美しい風車と花々の景色に魅力的だと思い、散策や写真撮影を楽しみたいからです」（20代女性／東京都）、「私自身海外に行ったことがないのですが、オランダにあるような風車を日本でも観れるので行ってみたいと思いました」（40代男性／京都府）、「アニメ『フランダースの犬』のような世界を間近で見られそうで、興味があります」（50代女性／埼玉県）といった声がありました。
2位：鋸山（千葉県富津市・安房郡鋸南町）／32票2位は「鋸山（千葉県富津市・安房郡鋸南町）」でした。千葉県南部にそびえる鋸山は、切り立った岩肌と断崖絶壁が織りなす壮観な景色で知られています。特に「地獄のぞき」と呼ばれる展望台からの眺めはスリル満点で、多くの観光客を魅了しています。ロープウェイや登山道を使って山頂にアクセスでき、山麓の日本寺では巨大な石仏も見どころです。
1位：オランダ風車リーフデ（千葉県佐倉市）／73票1位は「オランダ風車リーフデ（千葉県佐倉市）」でした。佐倉ふるさと広場にあり、風車と四季折々の花々が織りなす美しい景観が魅力です。春にはチューリップ、夏にはひまわり、秋にはコスモスが咲き誇り、まるでヨーロッパを訪れたかのような気分を味わえます。リーフデの風車は実際に動く本格的な構造で、写真映えスポットとしても人気です。
