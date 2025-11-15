「実家の犬と同じ洗われ方」2カ月後解散アイドル、寮でシャワーを浴びる動画に反響！ 「毎日滝行エグい」
アイドルグループ・カラフルダイヤモンドの高垣博之さんは11月13日、自身のX（旧Twitter）を更新。寮でシャワーを浴びる様子を公開しました。
【動画】「実家の犬と同じ洗われ方でかわいい」
「2ヶ月の修行で何かが生まれるかも...」高垣さんは「寮のシャワー壊れてて毎日これ」とつづり、1本の動画を投稿。ヘッドが外れてホースだけになった状態のシャワーで、シャワーを浴びている高垣さんの動画です。器用に浴びていますが、湯気が立っていないところを見ると、もしかしてホースの先から出ているのは水なのかもしれません。
コメントでは「あと2ヶ月なのに毎日滝行エグい」「実家の犬と同じ洗われ方でかわいい」「曇らないということは水…？！」「サービスショットありがとうございます」「鎖骨に住みたい」「2ヶ月の修行で何かが生まれるかも...」「シャワーヘッド、ホームセンターにあるから買いな（笑）」などの声が寄せられました。
Xで面白動画を多数公開7日には「ステージのほこりを払うふりしてMCサボってる」とつづり、動画を公開した高垣さん。ファンからは「ひろってまじサボり方が上手い」「美化委員就任」「うちんちのホコリも頼む」などのコメントが寄せられました。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね！(文:熱帯夜)
