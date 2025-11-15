鈴木保奈美、“280キロ”収穫したゆずを披露 私生活のぞくプライベートショットに反響「時間の使い方がとても素敵」「過ごし方が庶民的」
俳優の鈴木保奈美（59）が15日、自身のインスタグラムを更新。自然豊かな徳島県で過ごすプライベートな時間を共有した。
【写真】「過ごし方が庶民的」ゆずを収穫する鈴木保奈美 ※2枚目
鈴木は「ふと思い立って徳島県の山あいに暮らす友人を訪ね、ゆずの収穫をお手伝い」と報告し、7枚の写真をアップ。青空の下で枝いっぱいに黄色い実をつけたゆずの木からひとつずつ実を収穫する鈴木の姿や、コンテナいっぱいに詰められたゆずを披露した。
女性7人でのゆずの収穫量は280キロに達したと明かし、ひとつずつ搾り機にかけて、瓶詰めにする作業も写真で紹介。また、「現物支給でいただいてきたバイト代」を使った「皮ごと蜂蜜漬け」も披露している。
自然と触れ合う鈴木のプライベートショットに、「時間の使い方がとても素敵です」「プライベートの過ごし方が庶民的でとても素敵」「ゆず湯も温まって良いですよね」「喉にも良さそうですね〜」など温かい声が寄せられている。
