俳優の片岡凜さんが自身のインスタグラムで “刺さる言葉” を紡いでいます。



【写真を見る】【 片岡凜 】「思い出よりこれからの日々が素敵でありますように」冬物レザーで “ヤル気” の表情 フォロワー共感「素敵な言葉」





片岡さんは、茶系のふわふわめなビーニーをかぶり、そのほっこりさに反して衣装はハードめなレザーファッション。左胸に「C」というブランドロゴの入ったオーバーめな真黒のボンバージャケットに、タイトなデニムとブーツ、そして赤いレザーのバッグを肩に掛けたり振ったり持ったりしながら、多彩なポーズを披露しています。







片岡さんは「思い出よりこれからの日々が素敵でありますように」と、 “前を向く” 願いを端的に描写。歩道橋やガードレールの側で “ヤル気” に満ちた表情を見せています。









フォロワーからは「言われてみれば、その通り」「相変わらず素敵な言葉」「前を向いてですね」「カッコかわいい」「なんてかっこいいんだよ」など、共感と賛辞が多く集まっています。

【担当：芸能情報ステーション】