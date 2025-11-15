日清製粉ウェルナの「SHO-TOWER」がついに“完成”

ドジャース・大谷翔平投手の4度目のMVP受賞を、二刀流を1年間追い続けた日本企業も祝福した。2025年の最優秀選手（MVP）が13日（日本時間14日）に決定。ナ・リーグは大谷が3年連続4度目となる受賞を果たした。日本のスポンサー企業はMVP発表直後、“特別仕様”で祝福した。

MVP争いは、56本塁打＆132打点のカイル・シュワーバー外野手（フィリーズ）、43本塁打＆38盗塁のフアン・ソト外野手（メッツ）との争いになったが、投打“二刀流”で活躍した大谷が満票で栄誉を手にした。

大谷が4度目の受賞を真美子夫人や愛犬・デコピンと喜んだ約10分後、広告出演契約を結ぶ日清製粉ウェルナは公式X（旧ツイッター）を更新。二刀流での活躍を称える、“大谷仕様”のパンケーキ＆たこ焼きを「Congratulations!!」のメッセージを添えて公開した。

日清製粉ウェルナは、今季から大谷が本塁打を打つと、同じ数のパンケーキを積み上げた画像を載せて祝福する「SHO-TOWER」をスタート。また、投手復帰以降は、三振1つを奪うごとに「SHO-TAKOYA-K」と題した、たこ焼きの画像を公式Xで投稿してきた。

1年間の集大成ともいえる投稿にファンも続々反応。「MVP特別バージョンですね」「パンケーキが斜塔になってるw」「倒れちゃう」「おぉ〜凄い!!」「ピサの斜塔なみに傾いてるよ」「美味しそう」などとコメントを寄せていた。

大谷はこの日、リーグMVPに加えて、エドガー・マルティネス賞（最優秀指名打者賞）とハンク・アーロン賞も受賞。オールMLBのファーストチームに選出され“1日4冠”の受賞ラッシュとなった。（Full-Count編集部）