HANA・JISOO、唯一使う絵文字に共演者ツッコミ「どのタイミングで？」
【モデルプレス＝2025/11/15】7人組ガールズグループ・HANA（ハナ）のJISOO（ジス）が、13日放送のテレビ朝日系バラエティー番組「あざとくて何が悪いの？」（毎週木曜よる深夜0時45分〜）に出演。唯一使う絵文字を明かした。
◆KOHARUのあざとテクニックにTAKAHIRO共感
この日のスタジオトークであざとく仕掛けるテクについて聞かれたKOHARU（コハル）は「LINEでは塩対応なのにあった時に嬉しさというか積極性を表現する」と告白。また「絵文字もほぼ使わない」と言うと、EXILE TAKAHIROは「わかります」と共感し「ブリブリの絵文字とか使われるよりなんかちょっと冷たくない？みたいな。（心が）持っていかれてる気分。でも会うと可愛いみたいな」とコメント。するとKOHARUは「ですよね」とリアクションしていた。
◆JISOOが唯一使う絵文字に共演者ツッコミ
これを受け、LINEの絵文字の使い方について聞かれたJISOOは「絵文字とかあまり使うの好きじゃないかもです。シンプルな感じが好き」とKOHARUと同じく絵文字を使わない文面を心がけているという。するとKOHARUは「JISOOが絵文字を使うとしたら側転してるやつ」とJISOOが唯一使う絵文字を明かし、共演者から「どのタイミングで？」とツッコミの声が相次いでいた。（modelpress編集部）
