庄司浩平、人気俳優と遭遇 リプライ欄でのやり取りに反響「藤組仲良しすぎる」「会話に悶絶」
【モデルプレス＝2025/11/15】俳優の庄司浩平が13日、自身のX（旧Twitter）を更新。人気俳優と遭遇したことを明かし、反響が寄せられている。
【写真】庄司浩平が遭遇した人気俳優
この日、庄司は「やせいの とうたろうに であった！ 『おっ、おう』『ま、また』 しか いえなかった！」とテレビ朝日系ドラマ「君とゆきて咲く〜新選組青春録〜」（2024）で共演した俳優の柊太朗と遭遇したことを報告した。柊太朗も自身のXを更新し「そういえば今日野性の庄司浩平に会った。街中でも頭ひとつ抜けていた」と街で遭遇した時の様子をつづっている。
すると同作で共演した俳優の藤岡真威人が柊太朗の投稿のリプライ欄で「ぼくは？」と反応。「僕どこから来たの？迷子になっちゃったの？？泣かないでね。探してきてあげるから！！」（柊太朗）、「そんな小さくないわ！！とりあえず牛乳いっぱいのむ」（藤岡）、「そんなことより、宣材写真似すぎてない？？どっちが喋ってるかわかんない」と仲睦まじい会話を繰り広げていた。
3人は同作で新撰組中堅隊士の斎藤一（庄司）、原田左之助（柊太朗）、沖田総司（藤岡）を演じ、“藤組”として親しまれていた。
この投稿には「ポケモン構文可愛い」「会話に悶絶」「藤組仲良しすぎる」「遭遇は運命」「赤い糸で繋がってるのかな？」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
◆庄司浩平と柊太朗と遭遇で藤岡真威人が反応
◆庄司浩平と柊太朗の投稿に反響
