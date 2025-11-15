¡Ö²¾ÉÂ¤ÇÁáÂà¤·¤Æ¤Þ¤Ç¡Ä¡×É×¤Î¸åÇÚ¤¬¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡Ã¸øÌ³°÷¤ÎÉ×¤È½¤Íå¾ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÏÃ¡Ú¥Þ¥Þ¥ê¡Û
Éâµ¤µ¿ÏÇ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆË®É×¤È¤ÎÏÃ¤·¹ç¤¤¤¬·èÎö¤·¤¿²ÂÆà¤µ¤ó¤Ï¡¢À±Ìî¤Î¶¨ÎÏ¤ÇÄ£ÍÑ¼Ö¤ËGPS¤ò»Å³Ý¤±¤Þ¤¹¡£¤¹¤ë¤ÈË®É×¤Î¹Ô¤Àè¤Ï¥Û¥Æ¥ë³¹¤Ç¡¢´°Á´¤Ë¥¯¥í¤À¤È³Î¿®¤·¤Þ¤¹¡Ä¡£
¶î¤±¤Ä¤±¤¿À±Ìî¤Ë¼Ö¤Ø°ÆÆâ¤µ¤ì¤¿²ÂÆà¤µ¤ó¡£¿ÍÌÜ¤Ë¤Ä¤¤Þ¤¹¤·¡¢Ëü¤¬°ìË®É×¤Ë¸«¤é¤ì¤¿¤é·×²è¤â¼ºÇÔ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤È¤ê¤¢¤¨¤º¼Ö¤Ë¾è¤ê¹þ¤ó¤À²ÂÆà¤µ¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢À±Ìî¤Ï¤Þ¤À²¿¤«¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÆü¤Î¤¿¤á¤Ë¤¤¤í¤¤¤í¤Èºö¤òÎý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
²ÂÆà¤µ¤ó¤ò¿´ÇÛ¤·¡¢²¾ÉÂ¤ò»È¤Ã¤Æ¤Þ¤Ç¶î¤±¤Ä¤±¤¿À±Ìî¡£Ë®É×¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Î¾ì½ê¤ò³ÎÇ§¤·¡¢²¿¤«¼è¤ê¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥µ¥ó¥Ð¥¤¥¶ー¤Ë¥«¥á¥é¤ò¼è¤êÉÕ¤±¡¢¥Û¥Æ¥ë¤ÎÊý¤òÏ¿²è¤·»Ï¤á¤¿À±Ìî¡£Ë®É×¤È½÷À¿¦°÷¤¬¥Û¥Æ¥ë¤«¤é½Ð¤Æ¤¯¤ë¤È¤³¤í¤ò¾Úµò¤È¤·¤Æ»Ä¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤È¤Æ¤â¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢À±Ìî¤Ï¤Ê¤¼¤³¤³¤Þ¤Ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ºÊ¤ò¸«²¼¤¹Éâµ¤É×¤òÀ®ÇÔ
¤³¤ÎÊª¸ì¤Î¼ç¿Í¸ø¡¦²ÂÆà¤µ¤ó¤Ï¡¢ºÇ¶áÉ×¡¦Ë®É×¤ÎÂÖÅÙ¤¬Îä¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë°ãÏÂ´¶¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»Å»ö¤Î»Ä¶È¤¬Áý¤¨¡¢µ¢¤ê¤âÃÙ¤¯¤Ê¤ê¤¬¤Á¡£¤¢¤ëÆü¡¢µ¢Âð¤·¤¿Ë®É×¤«¤éÀÐ¤±¤ó¤Î¹á¤ê¤¬Éº¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Ìä¤¤¤«¤±¤Æ¤â¤Ï¤°¤é¤«¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢²ÂÆà¤µ¤ó¤ÎÉÔ°Â¤ÏËÄ¤é¤à¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¿¦¾ì¤ÎÀèÇÚ¤À¤Ã¤¿¹á¤ËÁêÃÌ¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢Ë®É×¤Î¡Ö»Ä¶È¡×¤Ï¤É¤¦¤ä¤é±³¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬È¯³Ð¡£¤µ¤é¤Ë¸åÇÚ¤ÎÀ±Ìî¤Î¶¨ÎÏ¤òÆÀ¤Æ¡¢²ÂÆà¤µ¤ó¤ÏÉ×¤Î¹ÔÆ°¤òÄ´¤Ù»Ï¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£É×ÉØ¤È¤·¤Æ¤¤Á¤ó¤È¸þ¤¹ç¤¤¤¿¤¤¤È´ê¤¦²ÂÆà¤µ¤ó¤Ï¡¢Ë®É×¤ÈÏÃ¤½¤¦¤È²¿ÅÙ¤â»î¤ß¤Þ¤¹¤¬¡¢Èà¤ÏÏÃ¤òÈò¤±¡¢¼«Ê¬¤Ï²¿¤â¤ä¤Þ¤·¤¤¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤È¹â°µÅª¤ÊÂÖÅÙ¤òÊø¤·¤Þ¤»¤ó¡£Ç¼ÆÀ¤Î¤¤¤«¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï¤¤¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿²ÂÆà¤µ¤ó¤Ï¡¢¤Ä¤¤¤Ë¼«¤é¾Úµò¤ò½¸¤á¤ë·è°Õ¤ò¤·¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¿¿¼Â¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ä¤é¤¤¤â¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¼«Ê¬¤Îµ¤»ý¤Á¤òÌµ»ë¤µ¤ìÂ³¤±¤ë¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¤ÈÎ©¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
ËÜÍè¡¢É×ÉØ¤ÏÂÐÅù¤ÊÎ©¾ì¤ÇÏÃ¤·¹ç¤¤¡¢ÌäÂê¤ò²ò·è¤·¤Æ¤¤¤¯¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ê¤Î¤Ë¡¢²ÂÆà¤µ¤ó¤ÎÉÔ°Â¤äµ¿Ìä¤Ë¸þ¤¹ç¤ª¤¦¤È¤»¤º¡¢¸«²¼¤¹¤è¤¦¤ÊÂÖÅÙ¤ò¼è¤ëË®É×¤Î»ÑÀª¤Ï¡¢¥Ñー¥È¥Êー¤È¤·¤ÆÀ¿¼Â¤µ¤Ë·ç¤±¤ë¤â¤Î¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤³¤ÎºîÉÊ¤Ï¡¢½ý¤Ä¤¤Ê¤¬¤é¤â¼«Ê¬¤Îµ¤»ý¤Á¤ËÀµÄ¾¤ËÀ¸¤¤è¤¦¤È¤¹¤ë²ÂÆà¤µ¤ó¤Î»Ñ¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Áê¼ê¤Î¸ÀÍÕ¤äÂÖÅÙ¤Ë¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤ÎÌ¤Íè¤Î¤¿¤á¤Ë°ìÊâÆ§¤ß½Ð¤¹Í¦µ¤¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¥¨¥Ô¥½ー¥É¤Ç¤¹¡£
µ»öºîÀ®: sa-i
¡ÊÇÛ¿®¸µ: ¥Þ¥Þ¥ê¡Ë