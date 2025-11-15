西武からポスティング制度でメジャー移籍を目指す今井達也投手（２７）が大きな注目を集めている。１４日（日本時間１５日）までに公開されたＭＬＢネットワークでは“有識者”３人がそれぞれの考えを明かした。

ロサンゼルスのラジオ局でドジャース専属のリポーターを務めるＤ・バッセイ氏は「日本で今井を視察したメジャーのスカウトと話しましたが、今井の直球には“生命”があると言っていました。制球のいい素晴らしいスライダーを持っていて、球種の使い分けもできる。さらに日本にいる情報源の友人たちに聞くと、ヤンキース、フィリーズ、ブルージェイズ、メッツが今井獲得の有力候補だそうです。加えて先発投手を切実に必要としていて、地理的にも西海岸という利点のあるパドレスも有力です」と伝えた。

Ｒソックスの専門ポッドキャスト番組などのホストを務める人気パーソナリティー、Ｊ・カラビス氏は「それともう一つ興味深い点は単に９９マイル（約１５９・３キロ）を投げるということ以上に、ホームランをほとんど打たれないということです。多彩な球種を持ち、今年は防御率１点台ですし、とてもタフで耐久性もある。９９マイルの速球に加えて空振りを奪えるスライダー、チェンジアップも持っていて、しかも本塁打を許さない。これは多くの球団にとって非常に魅力的な要素でしょう」と補足した。

長らく「ニューヨーク・ポスト」のコラムニストを務める名物記者、Ｊ・シャーマン氏は「ドジャースが日本人選手３人を擁してワールドシリーズを制したことは球団の日本市場への熱をさらに強めています。もともと日本人選手は注目されていますが、今回の件でその熱がより強まり、全員がドジャースに行ってしまわないように“他球団も動かなければならない”という空気があります。今井の球種は６つ。そして、キャリア序盤は問題だった四球率が下がっている。スカウトに聞くと、特にストレートのコントロールが非常に優れているといいます。唯一複数のスカウトから聞いた懸念点は、非常に感情的な投手であるということ。マウンドで何か問題が起きると、それが目に見えて分かるタイプだと。とはいえ、それ以外には大きな欠点は聞きませんでした」と話した。

しかし、バッセイ氏は「ただ、僕が話したスカウトは『この２年間で今井は感情のコントロールが飛躍的に成長した』と言っていました。自分の感情を抑えて、自分が望むチームと高額契約を結べるチャンスをつかむために、しっかり準備してきたと。僕の理解では、彼はこの２年間で本当に大人になったようです」と“反論”した。

今井の代理人を務めるボラス氏によると、１９日（同２０日）にポスティング申請手続きが行われ、交渉期間は４５日間。締切は来年１月２日（同３日）となる。現地では８年２億ドル（約３０９億円）規模の契約になると一部で報道されるなど、今井人気は日に日に高まっている状況だ。