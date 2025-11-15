トヨタ「新型コンパクトSUV」に注目！ ヤリスクロスより“ちょっと大きい”全長4.3mボディ×本格4WD搭載！ 新型「アーバンクルーザー」ポーランド仕様とは！

ヤリスクロスより“ちょっと大きい”全長4.3mボディ！

トヨタの欧州法人は2025年9月24日、ポーランド・カトヴィツェで開催された「ニューモビリティ会議」において、新型「アーバンクルーザー」を現地で初公開しました。

かつて欧州のBセグメントSUVとして親しまれたアーバンクルーザーという名称が、およそ11年ぶりに「コンパクト電動SUV」として復活を果たしたことで、大きな注目を集めています。

全長4.3m以下の新型「アーバンクルーザー」

会場では、新型アーバンクルーザーに加え、新型「C-HR+」や「bZ4X」、「bZ4Xツーリング」といったトヨタの次世代BEV（電気自動車）計4車種が披露されました。

2009年から2014年頃まで販売されていた先代の名を受け継ぐ今回の新型モデルは、全長4285mm×全幅1800mm×全高1640mmというボディサイズに設定。これは日本でも人気の「ヤリスクロス」（全長4180mm×全幅1765mm×全高1590mm）よりもひと回り大きなサイズとなります。

エクステリアは、ワイドなスタンスと高めに設定された最低地上高、さらに樹脂製のガード類をあしらうことで、コンパクトながらもSUVらしいタフな印象を強調。

一方でインテリアは、限られたサイズの中で後席の快適性を重視し、広い室内空間を確保しつつ、後席には40：20：40の分割可倒式シートを採用し、一部グレードにはスライド機構も備えるなど、多彩なシートアレンジによる優れた実用性も特徴です。

パワートレインは、49kWhと61kWhの2種類のリン酸鉄リチウムイオンバッテリーが設定され、モーター出力は144馬力から184馬力まで3タイプが用意されます。

駆動方式は前輪駆動（FWD）に加え、本格的な4WDも選択可能。特に4WDモデルには、ダウンヒルアシストコントロールや、空転した車輪にブレーキをかけて接地輪にトルクを配分する「トレイルモード」も搭載されており、悪路でも確かな走破性を発揮します。

※ ※ ※

トヨタの電動SUVラインナップにおける最小モデルとして登場した新型アーバンクルーザーは、BセグメントのSUV市場でのシェア拡大を狙う戦略車としての役割を担います。

欧州トヨタは2026年までにポーランド市場へ乗用・商用あわせて10車種のBEVを投入する計画を掲げており、新型アーバンクルーザーはその中核をなす重要な一台となりそうです。