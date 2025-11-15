サギ科に分類される鳥の一種であるコサギがアメリカザリガニに脚を挟まれながら飛んでいる様子がXに投稿され、その衝撃の姿に話題が集まっています。投稿主はXやYouTubeで様々な鳥類の写真を発信している、工夕さん（@1373Tugumi）です。コサギとその足元をガッチリつかんで離さないアメリカザリガニを写した驚きのツーショットに、「コサギが捕まえてるのか、ザリガニが捕まえてるのか笑」「アメリカザリガニのやつ余裕のピースサインだぜ」とユーモアあふれるコメントが相次ぎました。



【写真】ガッチリと脚を挟んでいるザリガニ 鳥と一緒に空を飛んでいます

この珍しい光景が目撃されたのは、9月22日のこと。工夕さんは茨城県で野鳥の観察をしている最中に、ふと飛んでいるコサギを見つけたといいます。飛んできたコサギの脚には何かが絡まっているように見えたそうですが、「脚にゴミが絡まっているのだと思いました。まさかザリガニが脚を挟んでいると思わなかったので、驚きと笑いが同時に込み上げましたね」と振り返ります。



突如やってきたシャッターチャンスに、ピントが合うように気を付けながら見事カメラに収めることができたそう。



「挟まれた脚をだらんと下げたまま飛んでいましたが、そのまま見えないところまで飛んで行ってしまったため、最終的にどうなったかは不明です」



エタさんは、今回の投稿に大きな反響があったことについて、「珍しい状況に面白がるコメントが多くて嬉しい」 と話します。



「これを機に、生物に興味がない人も興味を持ってくれると嬉しいです」