＜今世は諦めました＞次の人生こそ！来世にやりたいこと、ありますか？
今の人生に不満がある・なしにかかわらず、「次の人生こそは」なんて思うことはありませんか？ 来世に想いを託したいママからこのような質問が寄せられました。
『みんなは来世でやりたいことってある？』
次に生まれ変わったときは「身長が高く生まれたい。背が十分高いのに、さらにヒールとか厚底な靴を履いて人を見下ろしたい」という願いを持っている投稿者さん。今からできるかもしれないことでも、到底ムリなことでもなんでもござれ、ママたちが来世の自分に託したい夢や願い、ちょっと覗いてみませんか？
『猫に生まれたいなぁ』
『鷹になって空を飛んでみたい』
『クラゲになって海を漂うって決めている』
もう人間での人生は大満足なのかごめんなのか、来世は人間以外を選択したいママたち。猫のように自由気ままな奔放な暮らしだったり、水にたゆたうクラゲだったり。どちらも思わず「いいなぁ」とぼそっと呟いてしまいそうです。“鳥”ではなくあえて“鷹”しばりで空を飛びたいというママの声も興味深いですね。鷹なら強いしかっこいいし、風を切って見事なスピードで空を駆け抜けられそう。まだ見ぬ別の生き物としての生涯はどのようなものになるのでしょう。
憧れの人生を歩んでみたい
『音楽で食べていける人になってみたい。あと、アイドルとかにもなってみたいかな』
『絶世の美女・天才な映画俳優兼ファッションデザイナーとして世界的な名声を得る。金持ちすぎて毎日美味しいものを食べているけど、少ししか食べないのでまったく太らない。あと、運動が好きで困っちゃう。不思議と病気にもならない。趣味は自家用飛行機。もちろんフランス人。13カ国語ペラペラ』
こういう回答を待ってました！ と思わず言いたくなる夢いっぱいの妄想＆願望が溢れた声。いいじゃありませんか、何を言ったって思ったって。今の自分の人生とはかけ離れた人生を来世にオーダーできたら、その次はどのような願いを来世にするのかも興味深いところです。
おだやかで普通、憧れる
『普通の家庭に生まれたい。特別裕福なんて望まないし、特別優しい家族なんて望まないから』
『悩みのない家庭に生まれ、おっとりとした人間になりたい』
今の人生がしんどいと感じている人も少なくはないでしょう。多くは望まないので、どうかおだやかに静かに一生を終えられる人生に憧れる。この気持ち、わからなくはありませんよね。今からでも叶うのかもしれませんが、もう取り戻せない子ども時代なども含めてやり直せたらいいのにと願うのでしょう。“普通”とは何か、思わず考え込んでしまいそうです。
異性にチェンジ
『男になってかわいい女の子を溺愛したい』
性別チェンジも憧れのひとつかもしれませんね。男性にしかできない仕事や経験をしてみたいと来世に思いを馳せるママ。今の性だからこそ楽しめること・味わえることもあるのかもしれませんが、どうせ生まれ変われる来世があるなら、異性としての人生もおもしろそうです。
来世は……もういいかな
『何もない。来世なんてなくていい』
『え……？ もう生まれたくないんだけど』
どのような感情からそうなってしまったのかわかりませんが、来世はもういいやと思う声も目立っていました。今の人生で十分なのか、疲れてしまったのか。どちらかなのかどちらもなのか。よくも悪くも、何も考えたくないのかもしれませんね。
『来世も夏が長くて暑いならもういい』
猛暑・酷暑（こくしょ）なんて言葉が連日飛び交った2025年夏。来世にいろいろな想いを馳せていたとしても、たしかにまたこの暑さと戦うのかと思うと、ちょっとげんなりしてしまいそう。環境が妄想すら拒絶させるなんて、なんて時代になってしまったのでしょうか。来年の夏は、もう少しすごしやすくなるといいですね。
あなたの来世の願い、教えて！
珍回答・名回答、思わず「それな……」などと頷いてしまう回答など、さまざまな来世への願いが飛び交った今回のトークテーマ。みなさんなら、来世の自分にどのような生涯を願いますか？ 筆者は来世も推しと出会って、今よりもっともっと推しまくりたいですね。みなさんの来世の願いもぜひ聞かせてください！