湯島天神と巣鴨で「菊まつり」に遭遇！ 晩秋を彩る菊の花の祭典を楽しんできた

今回紹介したいのは、ニコニコ動画に投稿された『【ソフトウェアトーク旅行】湯島天神＆巣鴨 晩秋彩る菊まつり【カスタムキャスト】』という笹梛リアさんの動画です。

投稿者メッセージ（動画説明文より）

偶然にも都内2ヶ所で開催されていた菊まつりにお邪魔して来ました♪ 開催直後でまだまだ見頃は先な感じですが、菊の花を目一杯満喫出来ました！！

湯島天神を訪れた投稿者の笹梛リアさん。菊まつりの幟を見つけ、寄ってみることにしました。

湯島天満宮を訪れた時は開催直後だったのですが、それでも結構な菊が咲いています。

「これぞ菊」というものから「これも菊⁉」というものまで、形も色も様々菊の花が咲き誇っています。

よく見る大菊の3本仕立ては「盆養」といい、それぞれが天・地・人を表わすものだそう。高さの制限があり、天の花が1番上になければならないなど決まりがあるのですね。

小中学校の部門もありました。

蕾の目立つこのあたりは今頃キレイに咲いているでしょうか。

せっかくなので完成したものを見るため、中旬くらいにまた見に来たいと笹梛リアさん。

NHKの大河ドラマ『べらぼう』をテーマにした菊人形もありました。偶然訪れた菊まつりは、思いのほか楽しめたそうです。

その後巣鴨を訪れた際も菊まつりと遭遇した笹梛リアさん。晩秋の時期は東京のあちこちで開催されているようです。

巣鴨では眞性寺や大正大学や商店街などが会場になっています。巣鴨地蔵通りのキャラクターのすがもんの形造りは、可愛いけれどちょっと遺影に見えちゃったそう。

建物内では様々な形で生けられた美しい菊を見ることができました。

続いて大正大学の展示も見ていきます。

タコさんが祀られていたり、アーチがあったりする中、すがも鴨台観音堂あたりは菊の飾り付けがひときわ色鮮やかです。

偶然見かけたおまつりに大満足する笹梛リアさんでした。

晩秋を彩る菊のおまつり。詳細に興味を持たれた方はぜひ動画ご覧ください。ご紹介した以外にも菊の花が美しく咲き誇っています。

視聴者のコメント