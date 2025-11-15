＜速報＞木村彩子がホールインワン達成で単独首位浮上 佐久間朱莉ら1差追走
＜伊藤園レディス 2日目◇15日◇グレートアイランド倶楽部（千葉県）◇6769ヤード・パー72＞国内女子ツアーの第2ラウンドが進行している。今季2勝目を狙う木村彩子が2番パー3（185ヤード）でツアー自身初のホールインワンを達成。特別賞金50万円（提供：チチヤス株式会社）を獲得した。
【現地写真】原英莉花組のギャラリー数がすごい！
木村は2ホールを消化してトータル9アンダー・単独首位。1打差2位タイにはメルセデス・ランキング1位の佐久間朱莉、同2位の神谷そら、川崎春花が続いている。今季国内2試合目の原英莉花はトータル6アンダー・9位タイ。昨年覇者の山内日菜子はトータル2アンダー・51位タイでハーフターンしている。今大会の賞金総額は1億円。優勝者には1800万円が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
随時更新！ 2日目のリーダーボード
シード獲得か？QT行きか？ 国内女子崖っぷちランキング2025
最新！ メルセデス・ランキング
佐久間朱莉の女王戴冠条件をおさらい！
渋野日向子は？ 米女子のリーダーボード
【現地写真】原英莉花組のギャラリー数がすごい！
木村は2ホールを消化してトータル9アンダー・単独首位。1打差2位タイにはメルセデス・ランキング1位の佐久間朱莉、同2位の神谷そら、川崎春花が続いている。今季国内2試合目の原英莉花はトータル6アンダー・9位タイ。昨年覇者の山内日菜子はトータル2アンダー・51位タイでハーフターンしている。今大会の賞金総額は1億円。優勝者には1800万円が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
随時更新！ 2日目のリーダーボード
シード獲得か？QT行きか？ 国内女子崖っぷちランキング2025
最新！ メルセデス・ランキング
佐久間朱莉の女王戴冠条件をおさらい！
渋野日向子は？ 米女子のリーダーボード